Son Dakika Haberleri: Köy okulunda görevli öğretmen annesiyle buluşturuldu
Son Dakika Güncel Köy okulunda görevli öğretmen annesiyle buluşturuldu - Son Dakika

Köy okulunda görevli öğretmen annesiyle buluşturuldu

6 saat önce

Ağrı Milli Eğitim Müdürlüğü, kente 12 kilometre mesafedeki köy okulunda görev yapan Şevval Ceren Ertaş'a, İstanbul'dan annesini getirterek Öğretmenler Günü sürprizi yaptı.

Köy okulunda görevli öğretmen annesiyle buluşturuldu, System.String[]

Ağrı Milli Eğitim Müdürlüğü, kente 12 kilometre mesafedeki köy okulunda görev yapan Şevval Ceren Ertaş'a, İstanbul'dan annesini getirterek Öğretmenler Günü sürprizi yaptı.

Taştekne Köyü Şehit Polis Yalçın Demir Ortaokulunda görevli Ertaş'a, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında sürpriz yapmak isteyen İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, öğretmenin İstanbul'da yaşayan ailesiyle iletişime geçti.

Uçakla Ağrı'ya getirilen anne Fatma Vicdan Yılmaz, Ağrı Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Öğretmenler Günü programında kızı Ertaş'la buluşturuldu.

Sahnede, annesi ve bir yakınını karşısında görünce şaşkınlık yaşayan ve gözyaşlarını tutamayan Ertaş, uzun süre annesine sarılarak hasret giderdi.

Programa katılan Ağrı Valisi Süleyman Elban, Belediye Başkanı Savcı Sayan, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin ve öğretmenler de duygulu anlar yaşadı.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köyde görev yapan öğretmen ile onu uzun süredir görmeyen annesi ve ailesiyle bir araya getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Bazı öğretmenleri geçen yıl 24 Kasım'da evlerine gönderdiklerini bu sene de değişiklik yaparak öğretmenlerin ailelerini kente getirdiklerini ifade eden Tekin, şöyle konuştu:

"24 Kasım Öğretmenler Günü programında bu sürprizi yapmak istedik. Valimiz ve Belediye Başkanımız da çok duygulandı. Ailesinden uzakta bir kadın öğretmenin olmasını istedik. Aslında bizim yaptığımız birçok etkinlikten sadece birisiydi. Belediye Başkanımız etkilenip ağladı. Biz de ağladık. Öğretmenimizle ailesini bir araya getirmek bizi çok mutlu etti. Naci Gökçe Anadolu Lisesi'nde Buse Ayhan isimli öğretmenimize de doğum günü sürprizi yaparak hediye verdik."

"Ailem hassas noktam olduğu için ağladım"

Öğretmen Şevval Ceren Ertaş sürpriz karşısında çok duygulandığını, yaşadığı mutluluğunun tarifinin imkansız olduğunu söyleyerek, "Çok şaşırdım, böyle bir şeyi beklemiyordum. Daha mutlu olamazdım. Ailem hassas noktam olduğu için ağladım. Çok şaşırdım, sahneye çağrılırken aklıma başka şeyler geldi, birinin hasta olduğunu sanıyordum ama ailemi böyle karşımda görünce çok mutlu oldum." ifadelerini kullandı.

Anne Yılmaz da uzun süredir göremediği kızı için İstanbul'dan geldiğini bildirerek, "Sahnede kızıma sarıldığımda gözyaşlarımıza hakim olamadık." dedi.

İstanbul, Ağrı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 04:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Göztepe, Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti!
"Düğün konvoyundan ateş açılarak yaralandı" denilen kız çocuğunu, yanlışlıkla babası vurmuş Önce tartıştığı oğlunu sonra da olaya müdahale eden komiseri vurdu! Muharrem İnce'den itiraf: Cumhurbaşkanlığı seçiminde çekilmeyi düşündüm

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2019 22:59:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Köy okulunda görevli öğretmen annesiyle buluşturuldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]