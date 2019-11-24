Köy okulunda görevli öğretmen annesiyle buluşturuldu

Ağrı Milli Eğitim Müdürlüğü, kente 12 kilometre mesafedeki köy okulunda görev yapan Şevval Ceren Ertaş'a, İstanbul'dan annesini getirterek Öğretmenler Günü sürprizi yaptı.

Taştekne Köyü Şehit Polis Yalçın Demir Ortaokulunda görevli Ertaş'a, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında sürpriz yapmak isteyen İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, öğretmenin İstanbul'da yaşayan ailesiyle iletişime geçti.

Uçakla Ağrı'ya getirilen anne Fatma Vicdan Yılmaz, Ağrı Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Öğretmenler Günü programında kızı Ertaş'la buluşturuldu.

Sahnede, annesi ve bir yakınını karşısında görünce şaşkınlık yaşayan ve gözyaşlarını tutamayan Ertaş, uzun süre annesine sarılarak hasret giderdi.

Programa katılan Ağrı Valisi Süleyman Elban, Belediye Başkanı Savcı Sayan, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin ve öğretmenler de duygulu anlar yaşadı.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köyde görev yapan öğretmen ile onu uzun süredir görmeyen annesi ve ailesiyle bir araya getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Bazı öğretmenleri geçen yıl 24 Kasım'da evlerine gönderdiklerini bu sene de değişiklik yaparak öğretmenlerin ailelerini kente getirdiklerini ifade eden Tekin, şöyle konuştu:

"24 Kasım Öğretmenler Günü programında bu sürprizi yapmak istedik. Valimiz ve Belediye Başkanımız da çok duygulandı. Ailesinden uzakta bir kadın öğretmenin olmasını istedik. Aslında bizim yaptığımız birçok etkinlikten sadece birisiydi. Belediye Başkanımız etkilenip ağladı. Biz de ağladık. Öğretmenimizle ailesini bir araya getirmek bizi çok mutlu etti. Naci Gökçe Anadolu Lisesi'nde Buse Ayhan isimli öğretmenimize de doğum günü sürprizi yaparak hediye verdik."

"Ailem hassas noktam olduğu için ağladım"

Öğretmen Şevval Ceren Ertaş sürpriz karşısında çok duygulandığını, yaşadığı mutluluğunun tarifinin imkansız olduğunu söyleyerek, "Çok şaşırdım, böyle bir şeyi beklemiyordum. Daha mutlu olamazdım. Ailem hassas noktam olduğu için ağladım. Çok şaşırdım, sahneye çağrılırken aklıma başka şeyler geldi, birinin hasta olduğunu sanıyordum ama ailemi böyle karşımda görünce çok mutlu oldum." ifadelerini kullandı.

Anne Yılmaz da uzun süredir göremediği kızı için İstanbul'dan geldiğini bildirerek, "Sahnede kızıma sarıldığımda gözyaşlarımıza hakim olamadık." dedi.