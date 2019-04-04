Köy Okulunda Hobi Evi Açıldı
56 dakika önce
TOKAT (AA) Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde bir köyde hobi evi açıldı.
TOKAT (AA) Tokat
'ın Yeşilyurt
ilçesinde bir köyde hobi evi açıldı.
Kuşçu İlkokulu Ortaokulunda "Okullar Sanatla Renkleniyor Projesi" kapsamında yapılan hobi evinin açılışı, Kaymakam Muhammed Sait Baytok tarafından gerçekleştirildi.
Ana sınıfı ile ilk ve ortaokul öğrencileri için oyun, kitap ve şiir okuma, dinlenme, müzik faaliyetleri, resim ve ebru çalışmaları için dizayn edilmiş üç bölümden oluşan hobi evinde Baytok, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nihat Aymak ile incelemelerde bulundu.
Baytok, öğrencilerin eğlenirken öğrenmelerinin hedeflendiğini belirterek, hobi evinin öğrencilere hayırlı olmasını diledi.
Son Dakika
» Kültür Sanat
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 12:33 Kaynak: AA
Ekrem İmamoğlu, Gizlice Eyüp Sultan Camii'ne Gitti
Komünist Başkan'a, "Söylenemeyecek Güvenlik Gerekçesiyle" Mazbatası Verilmedi
İzmir'de, CHP'li Meclis Üyesinin 16 Yaşındaki Oğlu Kendini Astı!