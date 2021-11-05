Üye Girişi
KÖY OKULUNDA MİNİ TEKNOFEST - Son Dakika

KÖY OKULUNDA MİNİ TEKNOFEST

05.11.2021 15:02

ERZURUM'un Yakutiye ilçesinde öğrenciler için teknoloji festivali düzenlendi.

ERZURUM'un Yakutiye ilçesinde öğrenciler için teknoloji festivali düzenlendi. Roketlerin fırlatıldığı, dronların uçurulduğu festivale öğrenciler ilgi gösterdi.

Yakutiye Belediyesi Gençlik Meclisi ve Teknoloji Takımı, kırsalda okuyan çocukları teknolojiyle buluşturmak için köylerde teknoloji festivali düzenledi. İlk festival, kırsal Dumlu Mahallesi'ndeki Şehit Muhammed Ferdi Güntekin Ortaokulu'nda gerçekleştirildi. Okul bahçesindeki festivalde önce öğrencilere roketler tanıtılıp, meraklı bakışlar arasında fırlatıldı. Gökyüzünde 3 bin metreye yükselen roketi izleyen öğrencilere daha sonra da dron tanıtıldı. Öğrenciler, dronların uçuşunu da ilgiyle takip etti. Birbirinden farklı deneylerin yapıldığı stantları tek tek dolaşan öğrenciler, hazırlanan uzaktan kumandalı aracı kullandı.

Yakutiye Belediyesi Başkan Vekili İhsan Karabulut'un da katıldığı festivalde, öğrenciler, heyecanlı anlar yaşadıklarını ve çok mutlu olduklarını söyledi. Furkan Külçür (10), daha önce dron uçuşunu gördüğünü ancak okullarında yapılan festivalin daha eğlenceli olduğunu ifade etti. Fatma Yalçınkaya ise dron uçurmayı çok beğendiğini bildirdi.

Yakutiye Belediyesi Gençlik Meclisi Başkanı Muhammed Ali Koç, Her zaman için gençliğin gelişmesi için, bir adım daha ileri gidebilmemiz için çalışıyoruz. Meclis üyelerimizle, Dumlu'da ortaokulda öğrencilerle teknoloji buluşması düzenledik. Gençlere yönelik çok verimli bir program oldu dedi.

Yakutiye Belediyesi Teknoloji Takımı Koordinatörü Mehmet Gözütok, Üniversite okuyan gençlerle teknolojik gelişmeleri köylerimize taşımak için böyle bir etkinlik yaptık. Teknofest'e katılan takımlarımızla köyleri gezip çocuklarımıza bu ufku aşılamak istiyoruz ifadelerini kullandı.

KÖY OKULUNDA MİNİ TEKNOFEST
KÖY OKULUNDA MİNİ TEKNOFEST
KÖY OKULUNDA MİNİ TEKNOFEST
KÖY OKULUNDA MİNİ TEKNOFEST
KÖY OKULUNDA MİNİ TEKNOFEST
KÖY OKULUNDA MİNİ TEKNOFEST
KÖY OKULUNDA MİNİ TEKNOFEST
KÖY OKULUNDA MİNİ TEKNOFEST
KÖY OKULUNDA MİNİ TEKNOFEST
KÖY OKULUNDA MİNİ TEKNOFEST
KÖY OKULUNDA MİNİ TEKNOFEST
KÖY OKULUNDA MİNİ TEKNOFEST

Yakutiye Belediyesi, Teknofest, Festival, Dumlu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KÖY OKULUNDA MİNİ TEKNOFEST - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kültür Ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan: Korkut Ata Türk Dünyası festivali Türkiye'nin en büyük projesi olacak 16:20 Kültür Ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan: Korkut Ata Türk Dünyası festivali Türkiye'nin en büyük projesi olacak ABD merkezli dergiden bomba iddia: Biden, ilk kez toplanacak olan Demokrasi Zirvesi'ne Türkiye'yi davet etmedi 15:56 ABD merkezli dergiden bomba iddia: Biden, ilk kez toplanacak olan Demokrasi Zirvesi'ne Türkiye'yi davet etmedi 'Haftanın en iyi golleri' listesine Fener ve Aslan damga vurdu! 15:39 'Haftanın en iyi golleri' listesine Fener ve Aslan damga vurdu!
Bill Gates Türkiye'den ayrılırken, yat personeline 3 araç dolusu hediye gönderdi 15:30 Bill Gates Türkiye'den ayrılırken, yat personeline 3 araç dolusu hediye gönderdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle basketbol oynadı 15:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle basketbol oynadı Umut Evirgen'den olay aşk itirafı: Serenay Sarıkaya ile sevgiliyiz 14:45 Umut Evirgen'den olay aşk itirafı: Serenay Sarıkaya ile sevgiliyiz
Ekmek zammı ile ilgili açıklama geldi: Kilogram fiyatı 12 liranın üzerinde olmayacak 13:28 Ekmek zammı ile ilgili açıklama geldi: Kilogram fiyatı 12 liranın üzerinde olmayacak MSB 12:50 MSB "üniformalı fotoğraf" akımına karşı harekete geçti!

Son Dakika Haberleri
16:20 Kültür Ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan: Korkut Ata Türk Dünyası festivali Türkiye'nin en büyük projesi olacak
16:19 Koronavirüs hapının başarısı! Hastaneye yatışları ve ölümleri yüzde 89 oranında düşürüyor
16:07 CHP'li meclis üyeleri AK Parti döneminde satılan yerlerin listesini açıklayınca, AK Partililer salonu terk etti
15:56 ABD merkezli dergiden bomba iddia: Biden, ilk kez toplanacak olan Demokrasi Zirvesi'ne Türkiye'yi davet etmedi
15:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ümraniye Millet Bahçesi açılış töreninde konuşuyor
15:38 'Haftanın en iyi golleri' listesine Fener ve Aslan damga vurdu!
15:30 Bill Gates Türkiye'den ayrılırken, yat personeline 3 araç dolusu hediye gönderdi
15:29 KKTC'de yeni hükümet kuruldu
15:16 İngiliz medyası, bombayı patlattı! Chelsea'ye gidiyor
15:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle basketbol oynadı
Koronavirüs hapının başarısı! Hastaneye yatışları ve ölümleri yüzde 89 oranında düşürüyor Koronavirüs hapının başarısı! Hastaneye yatışları ve ölümleri yüzde 89 oranında düşürüyor         
16:20
CHP'li meclis üyeleri AK Parti döneminde satılan yerlerin listesini açıklayınca, AK Partililer salonu terk etti CHP'li meclis üyeleri AK Parti döneminde satılan yerlerin listesini açıklayınca, AK Partililer salonu terk etti         
16:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ümraniye Millet Bahçesi açılış töreninde konuşuyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ümraniye Millet Bahçesi açılış töreninde konuşuyor         
15:41
Sevgilisinin yüzüne kızgın yağ döktü! 14 yıl hapis yatacak Sevgilisinin yüzüne kızgın yağ döktü! 14 yıl hapis yatacak         
15:33
'Pampas otu' projesi, köydeki 100 kadına iş imkanı sağladı 'Pampas otu' projesi, köydeki 100 kadına iş imkanı sağladı         
15:04
Kanal İstanbul Projesi'ne girecek firmalara Kılıçdaroğlu'ndan gözdağı: Bedeli ağır olur Kanal İstanbul Projesi'ne girecek firmalara Kılıçdaroğlu'ndan gözdağı: Bedeli ağır olur         
14:46
İBB çalışanı Tevfik Göksu'ya küfür edip tehdit etti İBB çalışanı Tevfik Göksu'ya küfür edip tehdit etti         
14:25
Sultangazi'de 5 katlı binanın en üst katında patlama meydana geldi Sultangazi'de 5 katlı binanın en üst katında patlama meydana geldi         
13:10
Nihat Hatipoğlu yanıtladı: Mezarlara neden su dökülür? Nihat Hatipoğlu yanıtladı: Mezarlara neden su dökülür?         
12:09
Didem Soydan ve Kerimcan Durmaz'dan sarmaş dolaş dans Didem Soydan ve Kerimcan Durmaz'dan sarmaş dolaş dans         
11:42
Beton blok yüklü kamyonun, otomobilin üstüne devrildiği korkunç kazanın görüntüleri çıktı Beton blok yüklü kamyonun, otomobilin üstüne devrildiği korkunç kazanın görüntüleri çıktı         
11:25
Erol Bulut'a verilen tazminat duyanları şaşırttı Erol Bulut'a verilen tazminat duyanları şaşırttı         
11:09
Başak Demirtaş'ın paylaşımına şehit kızından yorum: Yetimin ahı yeri göğü inletirken senin umudun yitip gider Başak Demirtaş'ın paylaşımına şehit kızından yorum: Yetimin ahı yeri göğü inletirken senin umudun yitip gider         
10:30
5 milyon EYT'li için yeni yol! Almanya ve Finlandiya modelleri mercek altına alındı 5 milyon EYT'li için yeni yol! Almanya ve Finlandiya modelleri mercek altına alındı         
09:28
Sinem Kobal'ın ikinci kez anne olacağı öne sürüldü Sinem Kobal'ın ikinci kez anne olacağı öne sürüldü         
09:09
Seyir halindeki araçtan yola attılar, şikayetçi olmaması için ise para teklif ettiler Seyir halindeki araçtan yola attılar, şikayetçi olmaması için ise para teklif ettiler         
09:04
Prof. Dr. Cemalettin Latiç: Türkiye acilen buraya gelmeli, 3. Dünya Savaşı çıkabilir Prof. Dr. Cemalettin Latiç: Türkiye acilen buraya gelmeli, 3. Dünya Savaşı çıkabilir         
08:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2021 16:25:55. #1.13#
SON DAKİKA: KÖY OKULUNDA MİNİ TEKNOFEST - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement