Son Dakika › Yaşam › Köy okulunda minik öğrencilerin kar sevinci - Son Dakika
Köy okulunda minik öğrencilerin kar sevinci
14 saat önce
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde kış mevsimiyle birlikte etkisini gösteren kar yağışı en çok Başören köyü okulundaki minik öğrencileri sevindirdi.
Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 11:01 Kaynak: İHA
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde kış mevsimiyle birlikte etkisini gösteren kar yağışı en çok Başören köyü okulundaki minik öğrencileri sevindirdi.
Başören köyünde etkili olan kar yağışının ardından sokaklara çıkan minik öğrenciler kartopu oynayarak karın tadını çıkardı. Minik öğrenciler, ders bitiminde kar yağışını fırsat bilip karda kayarak doyasıya eğlendi. Başören köyünün yüksek kesimlerde yer alması dolayısıyla etkili olan kar yağışı sebebiyle sokaklar beyaz örtüyle kaplanırken, köy halkı ise kar yağışını sevinçle karşıladı. - AFYONKARAHİSAR
Son Dakika Elazığ'da 3.2 şiddetinde deprem meydana geldi Kıskanç sevgili, düğünde gelinin yatakta aldattığı görüntüleri davetlilere izletti 48 yaşındaki Rus sunucu Lera Kudryavtseva patlayan silikonlarının fotoğrafını paylaştı Optimar'dan yılın son anketi geldi! İşte partilerin oy oranları