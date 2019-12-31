Köy okulunda minik öğrencilerin kar sevinci - Son Dakika
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Köy okulunda minik öğrencilerin kar sevinci

14 saat önce

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde kış mevsimiyle birlikte etkisini gösteren kar yağışı en çok Başören köyü okulundaki minik öğrencileri sevindirdi.

Köy okulunda minik öğrencilerin kar sevinci, System.String[]

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde kış mevsimiyle birlikte etkisini gösteren kar yağışı en çok Başören köyü okulundaki minik öğrencileri sevindirdi.


Başören köyünde etkili olan kar yağışının ardından sokaklara çıkan minik öğrenciler kartopu oynayarak karın tadını çıkardı. Minik öğrenciler, ders bitiminde kar yağışını fırsat bilip karda kayarak doyasıya eğlendi. Başören köyünün yüksek kesimlerde yer alması dolayısıyla etkili olan kar yağışı sebebiyle sokaklar beyaz örtüyle kaplanırken, köy halkı ise kar yağışını sevinçle karşıladı. - AFYONKARAHİSAR

Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 11:01 Kaynak: İHA
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