Son Dakika Haberleri: Köy okulunda uçurma şenliği yapıldı
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Köy okulunda uçurma şenliği yapıldı

26 dakika önce

Adıyaman Zey Köyü Ortaokulunda uçurtma şenliği düzenlendi.

Köy okulunda uçurma şenliği yapıldı, System.String[]
Adıyaman Zey Köyü Ortaokulunda uçurtma şenliği düzenlendi.

Okul Müdür Yardımcısı Ramazan Ünal'ın girişimleri ile hayırseverler aracılığı sonucunda alınan uçurtmalar okulda bulunan 90 öğrenciye dağıtıldı. Uçurtmalarını alan öğrencilerin mutlulukları yüzlerinden okunurken alınan uçurtmalar ile okulda uçurtma şenliği düzenlendi. Okul öğrencileri, gökyüzünde uçurtma uçurarak günün keyfini çıkardı. Öğrenciler ve öğretmenler kendilerine uçurtma alan hayırseverlere teşekkür etti. - ADIYAMAN
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 04:21 Kaynak: İHA
Ramazan Ünal, Adıyaman, Güncel
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