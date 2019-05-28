Köy okulunda uçurma şenliği yapıldı

Adıyaman Zey Köyü Ortaokulunda uçurtma şenliği düzenlendi.

Adıyaman Zey Köyü Ortaokulunda uçurtma şenliği düzenlendi.



Okul Müdür Yardımcısı Ramazan Ünal'ın girişimleri ile hayırseverler aracılığı sonucunda alınan uçurtmalar okulda bulunan 90 öğrenciye dağıtıldı. Uçurtmalarını alan öğrencilerin mutlulukları yüzlerinden okunurken alınan uçurtmalar ile okulda uçurtma şenliği düzenlendi. Okul öğrencileri, gökyüzünde uçurtma uçurarak günün keyfini çıkardı. Öğrenciler ve öğretmenler kendilerine uçurtma alan hayırseverlere teşekkür etti. - ADIYAMAN

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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