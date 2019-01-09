Köy Okulunda Yarışma

Mardin'in Mazıdağı ilçesine bağlı Yukarıkonak köyündeki ortaokulda öğretmen ve öğrencilere yönelik yarışma düzenlendi.

Mardin'in Mazıdağı ilçesine bağlı Yukarıkonak köyündeki ortaokulda öğretmen ve öğrencilere yönelik yarışma düzenlendi.



Yukarıkonak Ortaokulu Müdürü Nurettin Zirek, Milli Eğitim Bakanlığı'nın da onayı ile Türkiye geneli "Öğretmenler arası anı yarışması", lise öğrencileri arasında da "Nesilden Nesile Çanakkale Zaferi Konulu Kompozisyon" ve "Benim Öğretmenim" konulu şiir yarışması düzenlediklerini belirterek, yarışmada dereceye girenlerin altın, bilgisayar ve Mardin gezisi ile ödüllendirileceğini söyledi.



Öğrencilerin sosyal yönden ifade becerilerinin geliştirilmesi için 2017 yılında Yukarıkonak Yankı isimli dergi çıkardıklarını dile getiren Zirek, desteklerinden dolayı Kaymakam Mustafa Dinç, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şah Aydıner'e teşekkür etti.

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