Köy okulundaki miniklerin tıraş mutluluğu - Son Dakika
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Köy okulundaki miniklerin tıraş mutluluğu

6 saat önce

Eskişehir'de kuaförlük yapan Hasan Yılmaz, düzenlediği sosyal sorumluluk projesi kapsamında Seyitgazi ilçesine bağlı Cevizli İlkokulunda eğitim gören 70 minik öğrencinin saç tıraşını ücretsiz bir şekilde yaptı.

Köy okulundaki miniklerin tıraş mutluluğu, System.String[]

Eskişehir'de kuaförlük yapan Hasan Yılmaz, düzenlediği sosyal sorumluluk projesi kapsamında Seyitgazi ilçesine bağlı Cevizli İlkokulunda eğitim gören 70 minik öğrencinin saç tıraşını ücretsiz bir şekilde yaptı.


Düzenli olarak planladığı sosyal sorumluluk projelerine hız kesmeden devam eden Eskişehirli genç kuaför Hasan Yılmaz, işletmesini yürüttüğü Saloon HY ekibiyle birlikte vatandaşların yüzünü güldürüyor. Son olarak Seyitgazi ilçesine bağlı Cevizli köyünü ziyaret eden Yılmaz, buradaki ilkokulda bulunan öğrencileri yalnız bırakmadı.


Birinci sınıftan beşinci sınıfa kadar Cevizli İlkokulunda eğitim gören 70'e yakın miniğin saç tıraşlarını gerçekleştiren genç kuaför ve ekibi, miniklerin yeni yıl öncesi ilk hediyesini verdi. Her öğrenciye tıraşların yanında bere ve eldiven de hediye edilirken konuyla ilgili konuşan Hasan Yılmaz, bunun gibi sosyal sorumluluk projelerine devam edeceklerini belirtti. - ESKİŞEHİR

Hasan Yılmaz, Seyitgazi, Eskişehir, Cevizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 10:52 Kaynak: İHA
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