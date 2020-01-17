Köy okulundaki öğrenciler karnelerini Vali Elban'dan aldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Köy okulundaki öğrenciler karnelerini Vali Elban'dan aldı - Son Dakika

Köy okulundaki öğrenciler karnelerini Vali Elban'dan aldı

6 saat önce

-Ağrı Valisi Süleyman Elban'ın, Aşkale köyü ziyareti -Vali Elban'ın Ahmet İlk ve Ortaokulunda kodlama sınıfı ziyareti -Vali Elban'ın öğrencilere karnelerini dağıtması -Vali Elban ile röportajAğrı'da 165 bin öğrenci karne alarak yarıyıl tatiline başladı.

- Ağrı Valisi Süleyman Elban'ın, Aşkale köyü ziyareti

-Vali Elban'ın Ahmet İlk ve Ortaokulunda kodlama sınıfı ziyareti

-Vali Elban'ın öğrencilere karnelerini dağıtması

-Vali Elban ile röportaj

Ağrı'da 165 bin öğrenci karne alarak yarıyıl tatiline başladı.

Vali Süleyman Elban, Ahmet Alagöz Köyü İlk ve Ortaokulu'nda düzenlenen törene katıldı. Elban, öğrencilere karnelerini dağıttıktan sonra sınıfları gezdi.

Öğrencilerin karne heyecanına ortak olmak için köye geldiklerini belirten Elban, "Öğrencilere karnelerini dağıttık. Onlara dinlenmeleri, kitap okumaları ve hoşça vakit geçirmeleri tavsiyesinde bulunduk." ifadelerini kullandı.

Karne törenine, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, İl Emniyet Müdürü Nihat Özen ve öğretmenler katıldı.

Köy okulundaki öğrenciler karnelerini Vali Elban'dan aldı

Süleyman Elban, Aşkale, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 03:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türk hackerlar, Yunan İstihbaratı'nın internet sitesini çökertti
Milletvekillerine casus filmlerini aratmayan ajanda! Çakmakla ve mikrodalga fırında ısıtıldığında yazılar siliniyor Cumhuriyet Başsavcılığı, Eski korgeneral Metin İyidil'in beraat kararının bozulması için temyiz başvurusu yaptı Son dakika: Irak'ın kuzeyinde bir askerimiz şehit oldu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2020 22:17:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Köy okulundaki öğrenciler karnelerini Vali Elban'dan aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]