Köy okulundaki öğrenciler karnelerini Vali Elban'dan aldı - Son Dakika

- Ağrı Valisi Süleyman Elban'ın, Aşkale köyü ziyareti

-Vali Elban'ın Ahmet İlk ve Ortaokulunda kodlama sınıfı ziyareti

-Vali Elban'ın öğrencilere karnelerini dağıtması

-Vali Elban ile röportaj

Ağrı'da 165 bin öğrenci karne alarak yarıyıl tatiline başladı.

Vali Süleyman Elban, Ahmet Alagöz Köyü İlk ve Ortaokulu'nda düzenlenen törene katıldı. Elban, öğrencilere karnelerini dağıttıktan sonra sınıfları gezdi.

Öğrencilerin karne heyecanına ortak olmak için köye geldiklerini belirten Elban, "Öğrencilere karnelerini dağıttık. Onlara dinlenmeleri, kitap okumaları ve hoşça vakit geçirmeleri tavsiyesinde bulunduk." ifadelerini kullandı.

Karne törenine, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, İl Emniyet Müdürü Nihat Özen ve öğretmenler katıldı.