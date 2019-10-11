Son Dakika Haberleri: Köy okulundan Barış Pınarı Harekatı'na destek
Son Dakika Güncel Köy okulundan Barış Pınarı Harekatı'na destek

Köy okulundan Barış Pınarı Harekatı'na destek

1 saat önce

EDİRNE (İHA) – Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Karapınar köyünde bulunan Karapınar İlköğretim ve Orta Öğretim Okulu öğrencileri, Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Mehmetçik'e destek için "Ne Mutlu Türküm Diyene" adlı sunum hazırladı.

Köy okulundan Barış Pınarı Harekatı'na destek, System.String[]

EDİRNE (İHA) – Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Karapınar köyünde bulunan Karapınar İlköğretim ve Orta Öğretim Okulu öğrencileri, Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Mehmetçik'e destek için "Ne Mutlu Türküm Diyene" adlı sunum hazırladı.


Uzunköprü İlçe Milli Eğitim Müdürü Eralp Akman, "Kahraman ordumuz, zalimlere korku ve mazlumlara umut olmak için Barış Pınarı Harekatı yaparak kahramanca bir hareketin içerisine girdi. Onlar kötülükleri ortadan kaldırmak için elleriyle mücadele ederken, bizler de burada ordumuzun muzaffer olması ve attıklarının isabetli olması için dilimiz ve gönlümüzle onlara destek olmak için toplandık. İnşallah ordumuz, oradaki unsurları temizleyerek kahramanlık destanı yazacaktır" dedi.


Karapınar İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri, sınıf öğretmenleri ve okul müdürü daha sonra okulun önünde "Selam olsun Barış Pınarı Harekatı" yazısı ile görev yapan Mehmetçiklere moral desteği verdiler. - EDİRNE

Barış Pınarı Harekatı, Uzunköprü, Karapınar, Edirne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 08:25 Kaynak: İHA
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