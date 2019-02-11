Köy Okulundan Tekerlekli Sandalye İçin Plastik Kapak Desteği

Hisarcık ilçesi Cumhuriyet İlkokulu Çevre Koruma Kulübü öğrencilerinin plastik kapak toplayıp engelli bireylere tekerlekli sandalye temin amacıyla başlattıkları 'Kapaklar çöp değil, umut olsun' kampanyasına Hasanlar ilk ve ortaokulu da destek verdi.

Hisarcık ilçesi Cumhuriyet İlkokulu Çevre Koruma Kulübü öğrencilerinin plastik kapak toplayıp engelli bireylere tekerlekli sandalye temin amacıyla başlattıkları 'Kapaklar çöp değil, umut olsun' kampanyasına Hasanlar ilk ve ortaokulu da destek verdi.



Cumhuriyet İlkokulu Okulun Çevre Koruma Kulübü öğrencilerinin, öğretmenleri Cemile Aydoğan Karayiyen nezaretinde başlattıkları "Kapaklar Çöp Değil Umut Olsun" adlı toplum hizmetine okul öğrencilerinin yanı sıra köy okullarından da destekler sürüyor



Kampanyaya ilçe halkının yanı sıra okulların da büyük destek verdiğini söyleyen Çevre Koruma Kulübü Danışman Öğretmeni Cemile Aydoğan Karayiyen," Kampanyamıza son olarak ilçemiz Hasanlar İlk ve Orta Okul öğrencilerinin birinci dönem boyunca toplamış oldukları kapaklar, Okul Müdürümüz Ahmet Aydoğdu tarafından Hasanlar İlk/Orta Okul Müdürü Ali Osman Kılıç'tan teslim alınmıştır. Katkılarından dolayı okul idaresine ve öğrencilere çok teşekkür ediyorum" dedi. - KÜTAHYA

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