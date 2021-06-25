Köy okulunu üniversite öğrencileri boyadı - Son Dakika

Karapınar ilçesindeki Ortaoba İlkokulunu, Karatay Üniversitesi'nden gelen gönüllü öğrenciler boyandı.

Daha önce Karatay Üniversitesi ile Karapınar İlçe Milli Eğitim ve Karapınar Belediyesi arasında imzalanan eğitim iş birliği protokolü çerçevesinde Ortaoaba ilkokulunun çehresini değiştirmek için çalışma başlatıldı.

25 öğrenci ve 1 akademisyen, ellerine aldıkları boya ve fırçalarla önce okuldaki sınıflar boyadı, sonra koridorları yeniden resimlerle düzenlendi ve bir sınıfı kütüphaneye dönüştürdü.

Üniversite öğrencileri de yanlarında getirdikleri kitap, zeka oyunları ve oyuncaklarını da okuldaki öğrencilere hediye etti.

Boyama ve diğer bakım işleri ardından yepyeni bir görünüme kavuştu.

İlçe Mili Eğitim Müdürü İbrahim Önal çalışma sonrası okulu gezerek, "Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade, İlçe Kaymakamı Oğuz Cem Murat, Belediye Başkanı Mehmet Yaka, Okula destek sağlayan hayırseverlere, gönüllü kardeşlerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Bu çalışmaları hepimize güç veriyor." dedi.