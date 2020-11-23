Köy okulunun Ayşen öğretmeni, 'yılın öğretmeni' seçildi - Son Dakika

Köy okulunun Ayşen öğretmeni, 'yılın öğretmeni' seçildi

23.11.2020 10:53
Köy okulunun Ayşen öğretmeni, 'yılın öğretmeni' seçildi, System.String[]

AKSARAY'da, Ozancık Ortaokulu'nda 5 yıldır öğretmenlik yapan Ayşen Altınok (35), öğrencilerinin sevgisini kazanırken, örnek de oluyor.

AKSARAY'da, Ozancık Ortaokulu'nda 5 yıldır öğretmenlik yapan Ayşen Altınok (35), öğrencilerinin sevgisini kazanırken, örnek de oluyor. Okulda farkındalık oluşturmaya çalışan Altınok, "Köy okullarının hayatın tam olarak yaşandığı, öğrenciler ile daha iç içe olabildiğiniz ve kısıtlı imkanlarla çok büyük şeyler başarabildiğiniz yerler olduğunu gösterdik. Aksaray'da bu sene 'yılın öğretmeni' seçilmenin mutluluğunu yaşıyorum" dedi.

Ortaköy ilçesindeki Ozancık Ortaokulu'nda sosyal bilgiler öğretmeni olana, 1 çocuk annesi Ayşen Altınok, normal eğitimin yanı sıra öğrencilere farklı alanlarda eğitimler verip, sosyal etkinlikler düzenliyor. Dezavantajlı ortamda yaşadıkları için daha önce sinemayı gitmeyen öğrencilerinin olduğu belirten Altınok, "Öğrencilerimiz için sinemayı buraya getirdik. Burada öğrencilerimizle birlikte mısır patlatıp, sinema günleri yapıyoruz. Burada öğrencilerimizin çok mutlu olduğunu gördük. Onların yaşına uygun filmlerle belirli dönemlerde sinema etkinliği yapıyoruz. Yine burada anneler ve veliler için çeşitli etkinliklerde yaptık. 14 yıldır Ortaköy ilçesinin köylerinde çalışıyorum. Öğretmenlik mesleğini yaparken, akademik hayatıma da devam ettim. Alanımda yüksek lisans ve doktora yaptım. Köy okullarını çok önemsiyorum. Köy okullarında hayatın tam olarak yaşandığı, öğrencilerle daha iç içe olabildiğiniz ve kısıtlı imkanlarla çok büyük şeyler başarabildiniz yerler olduğu kanıtladık. Aksaray'da bu sene 'yılın öğretmeni' seçilmenin mutluluğunu yaşıyorum" dedi.

'RADYO SAYESİNDE ÖĞRENCİLERİN İLETİŞİMİ GÜÇLENDİ'Okullarda yyaptıkları çalışmaları anlatan Altınok, "Ozancık ve çevresinde bir halk kültürü çalışmasını öğrencilerimizle beraber yaptık. Bu çevrede kullanılan maniler, ninniler, kına türküleri gibi Ozancık ve çevresindeki köylerden esinlenerek bir halk kültürü çalışması yaptık. Özellikle pandemi dönemi bizim için hem bir avantaj hem de dezavantaj oluşturdu. Okulumuzda bir kütüphanemiz yoktu. Bu dönemde yeni bir kütüphane kurduk. Şu an da yeterli sayıda kitabımız olmasa dahi çeşitli kurum kuruluşlardan kitaplar topladık. Bu süreçte öğrencilerimiz uzaktan eğitim alırken, gelip okumamızdaki kütüphaneden de faydalanabiliyor. Bilim fuarları kapsamında okulumuzda bir Türkiye geneline internet üzerinden yayın yapan Ozancık radyosunu kurduk. Burada yalnızca bant yayını yapmıyoruz. Öğrencilerimiz canlı yayınlar yaparak, kendilerini ifade edebilme becerisine sahip oldular. Bunun yanında iletişimleri oldukça güçlendi. Bir köyden tüm Türkiye'ye ulaşabileceklerinin farkına vardılar" diye konuştu.'EN BÜYÜK DESTEKÇİM ANNELER VE EŞİM OLDU'Okullarının taşımalı eğitim verdiğini de hatırlatan Altınok, "Buraya 5 köyden 136 öğrencimiz var. Hem bir kadın hem de öğretmen olarak, bana burada kadınların çok büyük destekleri oldu. Kadınlarımız kız çocuklarına örnek olmamdan dolayı kız çocuklarını okula devam ettirmesi ve birçok projede kız çocuklarının yer alması sebebiyle benim en büyük destekçim oldular. Ben de bir eğitimci ve 1 çocuk annesi olarak kız çocuklarının eğitiminin önemli olduğunu düşünüyorum. Aile hayatımda ise eşimin de bir eğitimci olması benim bu projeleri hayata geçirmemde çok katkısı oldu" dedi.    ?

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Köy okulunun Ayşen öğretmeni, 'yılın öğretmeni' seçildi
Köy okulunun Ayşen öğretmeni, 'yılın öğretmeni' seçildi
Köy okulunun Ayşen öğretmeni, 'yılın öğretmeni' seçildi
Köy okulunun Ayşen öğretmeni, 'yılın öğretmeni' seçildi
Köy okulunun Ayşen öğretmeni, 'yılın öğretmeni' seçildi
Köy okulunun Ayşen öğretmeni, 'yılın öğretmeni' seçildi
Köy okulunun Ayşen öğretmeni, 'yılın öğretmeni' seçildi
Köy okulunun Ayşen öğretmeni, 'yılın öğretmeni' seçildi
Köy okulunun Ayşen öğretmeni, 'yılın öğretmeni' seçildi
Köy okulunun Ayşen öğretmeni, 'yılın öğretmeni' seçildi
Köy okulunun Ayşen öğretmeni, 'yılın öğretmeni' seçildi
Köy okulunun Ayşen öğretmeni, 'yılın öğretmeni' seçildi

Aksaray, Ozancık, Türkiye, Çocuk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Köy okulunun Ayşen öğretmeni, 'yılın öğretmeni' seçildi - Son Dakika


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