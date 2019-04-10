Köy Okulunun Bahçesine Çam Ağacı ve Fidan Dikildi
1 saat önce
Güroymak ilçesine bağlı Özkavak Köyü Okulunda görevli öğretmenler, okulun bahçesine 30 çam ağacı ve meyve fidanı dikti.
Güroymak ilçesine bağlı Özkavak Köyü Okulunda görevli öğretmenler, okulun bahçesine 30 çam ağacı ve meyve fidanı dikti.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 02:29 Kaynak: AA
Okul Müdür Yardımcısı Kadir Çetin, yaptığı açıklamada, 30 çam ağacı ve meyve fidanını okulun etrafına diktiklerini söyledi.
Ağaçların sulanması için damlama usulü hortum döşendiğini belirten Çetin, "Geçen yıl da öğretmen, veli ve öğrencilerimiz ile 20 ağaç dikmiştik. Katkı sağlayan tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyorum." dedi.
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