Son Dakika Haberleri: Köy Okulunun Büyük Başarısı

Köy Okulunun Büyük Başarısı

1 saat önce

Ereğli İlçesi'nde köy okulu olarak öğretim hayatını sürdüren Şehit Madenciler Ortaokulu yıldız erkekler bocce grup müsabakalarında şampiyon olarak Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı.

Köy Okulunun Büyük Başarısı, System.String[]
Ereğli İlçesi'nde köy okulu olarak öğretim hayatını sürdüren Şehit Madenciler Ortaokulu yıldız erkekler bocce grup müsabakalarında şampiyon olarak Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı.

Zonguldak'ın Ereğli İlçesinde bir köy okulu olarak öğretim hayatını sürdüren Şehit Madenciler Ortaokulu ve Kdz. Ormanlı Ortaokulu yıldız erkekler bocce il birinciliği müsabakalarında şampiyon olarak Ankara'da yapılacak olan grup müsabakalarına katılmaya hak kazanmıştı. Ankara'da yapılan grup müsabakalarını da şampiyon olarak tamamlayan Şehit Madenciler Ortaokulu, 25-26 Nisan'da yapılacak olan Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı. Bir köy olarak büyük bir başarı elde eden Şehit Madenciler Ortaokulunun başarısı ilçe de büyük yankı uyandırdı. Öte yandan Kdz. Ereğli Ormanlı Ortaokulu ise grup müsabakalarında elendi. Şehit Madenciler Ortaokulu ve Kdz. Ereğli Ormanlı Ortaokulunun bu büyük başarılarının ardından Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başoğul, müsabakaların ardından her iki okulu geziye göndererek başarılarını taçlandırdı. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 04:10 Kaynak: İHA

Ormanlı, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ünlü Anketçiden Çok Konuşulacak Erken Seçim Çıkışı: Bu Şekilde Gitmez Güzel Oyuncu Hazar Ergüçlü, Cesur Pozlarıyla Yürek Hoplattı! Nöbetçi Noter Uygulaması Otomotiv Sektörünü Canlandıracak Kayısı Çağlasının Kilosu 10 Liradan Alıcı Buluyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.4.2019 17:32:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Köy Okulunun Büyük Başarısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]