Köy okulunun hem öğretmeni hem de kuaförü - Son Dakika
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Köy okulunun hem öğretmeni hem de kuaförü

6 saat önce

Bingöl'de görev yapan Türkçe Öğretmeni Mehmet Ali İnanç, köydeki okulda dersten kalan zamanlarda öğrencilere ücretsiz saç tıraşı yapıyor.

Köy okulunun hem öğretmeni hem de kuaförü, System.String[]

Bingöl'de görev yapan Türkçe Öğretmeni Mehmet Ali İnanç, köydeki okulda dersten kalan zamanlarda öğrencilere ücretsiz saç tıraşı yapıyor.


Genç ilçesine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Çaytepe köyündeki Yatılı Bölge Ortaokulunda görev yapan Türkçe Öğretmeni Mehmet Ali İnanç, dersten arta kalan zamanlarında öğrencileri tıraş edip kuaförlük hizmeti veriyor. Atanmadan önce berberlikte tecrübesi olan İnanç, ailelerin de takdirini kazandı.


Batmanlı olduğunu belirten öğretmen Mehmet Ali İnanç, "7 yıl önce Çaytepe Yatılı Bölge Ortaokuluna tayinim oldu. Atanmadan önce berberlikle ilgili birkaç tecrübem olmuştu. Okulumuz köy okulu, il ve ilçe merkezine uzak kalıyor. Öğrencilerimiz de pansiyonda yatılı kalan öğrenciler. Zaman geçtikçe çocuklarımızın saç kesimi noktasında bir ihtiyaçları olduğunu fark ettim. Ben de göreve başladıktan sonra pansiyon içerisinde boş bir oda baktım ve bu odayı da kendime göre düzenledim. Berber malzemeleri ve kuaför malzemesi temin ettim. Derslerden sonra zaman buldukça çocuklarımızın saçlarını kesiyorum ve saçlarına güzel şekiller vermeye çalışıyorum. Çocuklar bu işten çok mutlular ve onların gözlerindeki mutluluğu ve parıltıyı görünce bizler de haliyle çok mutlu oluyoruz. Hatta bazen öğrencilerimiz bize 'Lütfen bize Cristiano Ronaldo ya da Burak Yılmaz tıraşı yapabilir misiniz?' gibi isteklerle geliyorlar, biz de bu isteklerini kırmayarak cevap vermeye çalışıyoruz" diye konuştu.


Öğretmenlerinin hem derslerde hem de dışarıda kendilerine bir baba şefkati ile yaklaştığını belirten öğrencilerden Adem Gengörü, "Yatılıda okuyoruz. Mehmet Ali hocamız bizimle yakından ilgileniyor, dertlerimizi dinliyor. Saçımız uzadığında kesiyor. Bize hem öğretmenlik yapıyor hem de babalık yapıyor" dedi.


Öğretmenlerini çok sevdiklerini belirten Eren Değişgeç ise, "Okulumuz ilçeye uzak olduğu için saçımızı kesmeye gidemiyoruz. Uzadığında Mehmet Ali hocamız pansiyonda bizi tıraş ediyor. Çokta güzel kesiyor. İstediğimiz şekli veriyor, jöle sürüyor ve fön çekiyor. Hocamıza ne kadar teşekkür etsek azdır" ifadelerini kullandı. - BİNGÖL

Çaytepe, Bingöl, Genç, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 12:29 Kaynak: İHA
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