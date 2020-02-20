Köy okulunun maskotu olan 'Fındık', hastalandı - Son Dakika
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Köy okulunun maskotu olan 'Fındık', hastalandı

13 dakika önce

TOKAT Turhal'daki Kayacık Köyü Şehit Haluk Yılmaz İlkokulu'nun maskotu olan 'Fındık', ilçede ve sosyal medyada da yoğun ilgi gördü.

Köy okulunun maskotu olan 'Fındık', hastalandı, System.String[]

TOKAT Turhal'daki Kayacık Köyü Şehit Haluk Yılmaz İlkokulu'nun maskotu olan 'Fındık', ilçede ve sosyal medyada da yoğun ilgi gördü. Bugün hastalanan 'Fındık'ı Turhal Belediyesi veterineri, kontrol ederek, ilaç verdi.

Turhal'a bağlı Kayacık köyündeki Kayacık Şehit Haluk Yılmaz İlkokulu'nun müdürü Ahmet Aktürk ve öğretmenlerden Mustafa Önlen'in mezarlıkta bularak, okula getirdikleri av köpeği melezi olan erkek yavru köpek, sosyal medyada dünün en çok konuşulan konusu oldu. Okulun öğrencilerinin yoğun ilgi ve sevgi gösterdiği, 'Fındık' adı verilen köpek, DHA'nın haberinden sonra sosyal medyada gündemin ilk sıralarına çıktı. Okul Aile Birliği Başkanı Bedriye Göçer'in diktiği okul formasıyla öğrenciler arasında dolaşan 'Fındık' ilçede de ilgi odağı oldu. Bugün hastalanan 'Fındık'ı Turhal Belediyesi veterineri kontrol edip, ilaç verdi.

'HAYVAN SEVGİSİ AİLEDE VE OKULDA AŞILANIR'

Karadeniz Hayvan Hakları Federasyonu Kurucular Kurulu Başkanı Nihal Erkoç, Kayacık Şehit Haluk Yılmaz İlkokulu öğrencilerini ve 'Fındık' ı ziyaret etti. Öğrenci ve öğretmenlere duyarlı davranışı için teşekkür eden Erkoç, "Bir federasyon başkanı olarak çok mutlu oldum. Müdür bey bugün bana ulaştı, 'Fındık'ın rahatsız olduğunu iletti. Turhal Belediyemiz bu konuda çok duyarlı. Zaman merhumu gözetmeksizin Turhal Belediyesi veteriner hekimliği personeli hemen gelerek gerekli müdahalesini yaptı. Bu olaydan dolayı çok mutlu oldum. Hayvan sevgisi ilk olarak ailede aşılanır daha sonra ise okulda aşılanır. Buna kocaman bir adım atan Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk'a çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Haberler çıktıktan sonra yoğun telefon trafiği yaşadığı kaydeden öğretmen Mustafa Önlen ise "Sabaha kadar uyuyamadım. Çok güzel mesajlar ve destekler aldık. 'Fındak'ta ufak bir soğuk algınlığı var. Biz nazar gözüyle bakıyoruz. Turhal Belediyemize teşekkür ediyorum. 'Fındık'ın gerekli bakımlarını yapıyor, aşılarını yapıyor. Bugün antibiyotik aldı ve bir torba mama bıraktılar" diye konuştu.


Kayacık, Turhal, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 03:44 Kaynak: DHA
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