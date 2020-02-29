Köy pazarında tezgah açan kişiyi dolandırmaya çalışan 'tırnakçı' 3 kadın, gözaltına alındı - Son Dakika

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde, köy pazarında tezgah açan bir kişiyi 'tırnakçılık' yöntemiyle dolandırmaya çalışan 3 kadın, polis ekiplerince gözaltına alındı. Gözaltı sırasında çevredekilere hakaret eden kadınlardan biri, gazeteciye terlik fırlattı.

Şehzadeler ilçesinde, köy pazarında tezgah açan bir kişiye peynir alma bahanesiyle 200 TL veren kadınlar, iddiaya göre daha sonra fiyatı gerekçe göstererek almaktan vazgeçti. Para alışverişi sırasında kadınlardan biri satıcının boşluğundan faydalanıp, 'tırnakçılık' yöntemiyle bir miktar parayı cebine koyarak uzaklaştı. Kısa süre sonra paranın eksik olduğunu fark ederek, kadınların arkasından giden satıcı, yaşanan tartışmanın ardından parasını geri aldı ve zabıtaya giderek şikayetçi oldu. Zabıta ekipleri de durumu polis bildirerek, şüpheli kadınları cadde üzerinde bekletmeye başladı. Bu sırada hakaretler savuran kadınlara çevredekiler tepki gösterdi. Şüpheli kadınlardan biri bu sırada görüntü almaya çalışan bir gazeteciye de ayağındaki terliği fırlattı. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınan kadınlar emniyete götürüldü.Soruşturma sürüyor.