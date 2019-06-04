Son Dakika Haberleri: Köy sakinleri yağmur ve ot duası geleneğini sürdürdü
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Köy sakinleri yağmur ve ot duası geleneğini sürdürdü

1 saat önce

Elazığ'ın Keban ilçesine bağlı Denizli köyünün sakinleri, meralarda bol ot yetişmesi ve mahsullerinin bereketli olması için yağmur duasına çıkıp, kurban keserek, 718 yıllık geleneği sürdürdü.

Köy sakinleri yağmur ve ot duası geleneğini sürdürdü, System.String[]
Elazığ'ın Keban ilçesine bağlı Denizli köyünün sakinleri, meralarda bol ot yetişmesi ve mahsullerinin bereketli olması için yağmur duasına çıkıp, kurban keserek, 718 yıllık geleneği sürdürdü.
Geyikli Baba Türbesi yanında bir araya gelen köy sakinleri, 8 koç keserek meralardaki otlar ve mahsullerinin bereketli olması için dua okudu. Duanın ardından katılımcılara etli pilav ikram edildi.
Denizli Köyü Geliştirme ve Güzelleştirme Derneği Başkanı Hüseyin Çakmak, yaptığı açıklamada, atalarının 1301 yılında bugünkü Denizli köyüne yerleştiğini, bu geleneği 718 yıldır sürdürdüklerini söyledi.
Amaçlarının huzur, bolluk, birlik ve beraberlik olduğunu dile getiren Çakmak, "Kurban için köylülerden para toplanır, ortak kurban ile her evden bulgur alınır. Kurbana ot kurbanı demekteyiz. Mahsullerimizin bol, bereketli olması ve bol yağmur yağması için Geyikli Baba Türbesinde kurban kesmekteyiz." dedi.
Okunan duaların ardından etli pilav dağıtıldı.
Programa, Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı, İlçe Jandarma Komutanı Başçavuş Suat Aydın ile vatandaşlar katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 04:08 Kaynak: AA
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