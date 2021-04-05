Köy Taziye Evlerine kütüphane köşesi - Son Dakika

Taziye Evleri kültürünün Kars'ta yerleşmesine vesile olan hayırsever iş insanı Kalkınma Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Yasin Aşkın Yıldırım, köylerde bulunan taziye evlerine kütüphane yapılması için çalışma başlattı.

Yıldırım, "Eğitimin önemli bir parçasını oluşturan okuma alışkanlığı toplumun kültürel, ekonomik, sosyal, teknolojik, eğitsel kalkınmasında bireylere değişik boyutta bilgiye görüşe ve düşünceye erişme olanağı sunan toplumun korunmasına, kalkınmasında rol oynayan tüm kuruluşların amaçlarıyla da ilişkilidir" dedi.

Yasin Aşkın Yıldırım, "Küçük yaşta yeni fikirlere sahip olma, hayal gücünün genişlemesi, farklı bakış açıları kazanma okumanın bir sonucudur. Çocukların kendilerini eğiterek ülkemizi kalkındırmaları için onların bu kazanımları elde etmesi gerekir" diye konuştu.

Yıldırım, il ilçe köy halkı ve muhtarları ile birlikte el ele verip, her "Taziye Evine bir Kütüphane" projesi başlattıklarını kaydetti.

Yasin Aşkın Yıldırım, yetkili kurum ve kuruluşlardan STK'ları, siyasi parti teşkilatları görsel ve yazılı hizmet veren basın kuruluşlarından köy taziye evleri kütüphane projesine destek vererek, kitap katkısı sağlamaları çağrısında bulundu. - KARS