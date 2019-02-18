Son Dakika Haberleri: Köy Toplantıları Devam Ediyor

Köy Toplantıları Devam Ediyor

22 dakika önce

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, köy toplantılarına Saztepe köyü ile devam etti.

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Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, köy toplantılarına Saztepe köyü ile devam etti.

Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından oluşturulan heyet, köy toplantıları kapsamında Erzincan ili, Merkez ilçesine bağlı Saztepe Köyüne köy ziyareti gerçekleştirdi.

Toplantıya Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Ömer Baysal, Pancar Ekicileri Kooperatifini Yönetim Kurulu Başkanı Galip Doğançay, Saztepe köyü muhtarı Talet Doğançay, teknik personel ve üreticiler katıldı.

Şube Müdürü Ömer Baysal, üreticilerle birlikte olmaktan mutlu olduğunu ve sorunların çözülmesi için çalışmaların aralıksız olarak devam edeceğini ifade etti. Daha sonra konuşmasını devam eden Şube Müdürü Baysal, " Bitkisel Üretim alanında küçük arazilerden daha fazla gelir sağlamak için fasulye yetiştiriciliği, meyvecilik, sebzeciliğin ve Örtü Altı Sebze Yetiştiriciliğinin geliştirilmesine yönünde çalışmalarımızın yapıldığını ve bu kapsamda il, ilçe müdürlüklerimiz her zaman köylümüzün, üreticimizin yanındadır ve yanında olmaya devam edecektir" dedi.

Sohbet havasında geçen toplantının sonunda; sorulan soruların cevaplandırılmasının ardından toplantı sona erdi. - ERZİNCAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 09:05 Kaynak: İHA

Merkez, Güncel
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