Köy Toplantıları Devam Ediyor
30 dakika önce
Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, köy toplantıları Çayırlı İlçesi ile devam ediyor.
Erzincan
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 09:20 Kaynak: İHA
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, köy toplantıları Çayırlı
İlçesi ile devam ediyor.
Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin
başkanlığında oluşturulan heyet, köy toplantıları kapsamında Çayırlı ilçesine bağlı Harmantepe ve Verimli köylerine köy ziyareti gerçekleştirdi.
İl Müdürü Şahin, üreticilerle birlikte olmaktan mutlu olduğunu ve sorunların çözülmesi için çalışmaların aralıksız olarak devam edeceğini ifade etti. Daha sonra konuşmasını devam eden İl Müdürü Şahin, "Hayvansal üretim alanında hayvancılığın geliştirilmesine yönünde çalışmalarımızın yapıldığını ve Bitkisel Üretim alanında ise küçük arazilerden daha fazla gelir sağlamak için fasulye yetiştiriciliği, meyvecilik, sebzeciliğin ve Örtü Altı Sebze Yetiştiriciliğinin geliştirilmesine yönünde çalışmalarımızın yapıldığını ve bu kapsamda il, ilçe müdürlüklerimiz her zaman köylümüzün, üreticimizin yanındadır ve yanında olmaya devam edecektir" dedi.
Sohbet havasında geçen toplantının sonunda; sorulan soruların cevaplandırılmasının ardından toplantı sona erdi. - ERZİNCAN
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