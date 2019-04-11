Son Dakika Haberleri: Köy Toplantıları Devam Ediyor

Köy Toplantıları Devam Ediyor

30 dakika önce

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, köy toplantıları Çayırlı İlçesi ile devam ediyor.

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Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, köy toplantıları Çayırlı İlçesi ile devam ediyor.

Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin başkanlığında oluşturulan heyet, köy toplantıları kapsamında Çayırlı ilçesine bağlı Harmantepe ve Verimli köylerine köy ziyareti gerçekleştirdi.

İl Müdürü Şahin, üreticilerle birlikte olmaktan mutlu olduğunu ve sorunların çözülmesi için çalışmaların aralıksız olarak devam edeceğini ifade etti. Daha sonra konuşmasını devam eden İl Müdürü Şahin, "Hayvansal üretim alanında hayvancılığın geliştirilmesine yönünde çalışmalarımızın yapıldığını ve Bitkisel Üretim alanında ise küçük arazilerden daha fazla gelir sağlamak için fasulye yetiştiriciliği, meyvecilik, sebzeciliğin ve Örtü Altı Sebze Yetiştiriciliğinin geliştirilmesine yönünde çalışmalarımızın yapıldığını ve bu kapsamda il, ilçe müdürlüklerimiz her zaman köylümüzün, üreticimizin yanındadır ve yanında olmaya devam edecektir" dedi.

Sohbet havasında geçen toplantının sonunda; sorulan soruların cevaplandırılmasının ardından toplantı sona erdi. - ERZİNCAN
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 09:20 Kaynak: İHA
Murat Şahin, Çayırlı, Güncel
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