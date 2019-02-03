Köy ve beldeler nüfus artış hızında şehirleri geçti
1 saat önce
Türkiye'de il ve ilçe merkezlerinde yaşayanların sayısı 2018'de bir önceki yıla göre binde 12,1 yükselirken, belde ve köylerde yaşayanların sayısındaki binde 47,6'lık artış dikkati çekti.
Türkiye
'de il ve ilçe merkezlerinde yaşayanların sayısı 2018'de bir önceki yıla göre binde 12,1 yükselirken, belde ve köylerde yaşayanların sayısındaki binde 47,6'lık artış dikkati çekti.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 02:50
Survivor'ın İlk Bölümünde Kazanan Türkiye Oldu
'Aksaray Malaklısı' Olarak Bilinen Çoban Köpeklerine Dünyanın Birçok Ülkesinden Talep Yağıyor
Gaziantep'te İki Mühendisin Ürettiği Akıllı Saat, Dünyanın En Büyük Fuarında 'En İyi Teknoloji' Ödülünü Aldı
Arap Basını, ABD ve Türkiye'nin Suriye Konusunda Anlaşmaya Vardığını İddia Etti