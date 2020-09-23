Köy yolları asfalta kavuştu - Son Dakika

Köy yolları asfalta kavuştu

Karabük Valisi Fuat Gürel ve AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, İl Özel İdaresi tarafından Eflani ilçesinde devam eden Gelicek-Karacapınar-Demirli Grup yolunda incelemelerde bulundu.

Köy yolları asfalta kavuştu, System.String[]

Karabük Valisi Fuat Gürel ve AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, İl Özel İdaresi tarafından Eflani ilçesinde devam eden Gelicek-Karacapınar-Demirli Grup yolunda incelemelerde bulundu.

İl Özel İdaresi makine parkı ve imkanlarıyla yapılan toplamda 4.6 km olan ve 1,5 km'si tamamlanan Gelicek-Karacapınar-Demirli Grup yolunda incelemelerde bulunan Vali Gürel ve Milletvekili Ünal İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun'dan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Vali Gürel, İl Özel İdare imkanlarıyla her sene 100 km sıcak asfalt yapma planımız olduklarını bu sene 120 km'ye çıkartacaklarını söyledi.

Gürel, " İl Özel İdaremizin alt yapısının çok güçlü olmasından kaynaklı makine parkımız çok güzel işler yapmakta, hem de KÖYDES ödeneklerimiz, milletvekillerimizin gayretleri ile çıkan ödenekler sayesinden de çok güzel bir alt yapı oluşturmaktayız. Milletvekillerimiz başta olmak üzere, İl Genel Meclis Başkanımıza, İl Özel İdaresi Yöneticilerimize, İl Genel Meclisi üyelerimize ve personelimize teşekkür ediyorum. Her yapılan iş değerlidir, önemlidir, vatandaşlarımıza yaptığımız her iş onların sorunlarının çözümü ile alakalıdır. İnşallah bundan sonra ki süreçte de sorunları tespit edip çözüm odaklı çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Gelicek-Karacapınar-Demirli Grup yolunda yapılan incelemenin ardından Gelincek Köyünü ziyaret eden Vali Gürel, Milletvekili Ünal ve beraberindeki protokol üyeleri köy sakinleriyle bir süre sohbet ederek yapılan yolun hayırlı olması temennisinde bulundular. - KARABÜK

Milletvekili, AK Parti, Karabük, Demirli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 12:00 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Köy yolları asfalta kavuştu - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

İstanbul'da döner bıçaklı, masalı ve sandalyeli kavga kamerada Polisin ceza yazıp, maske verdiği kişi, 5 dakika sonra yine maskesiz yakalandı CHP'li isimden bomba iddia! Ersin Düzen'in TRT'den ne kadar para aldığını belgeyle ortaya koydu Türkiye'de 5 gün önce yapılan korona aşısından ilk bulgular geldi: Ciddi yan etki yok Rennes, Uğurcan Çakır için teklifini 17 milyon euroya çıkardı Yavuz Bingöl, annesinin eski videosunu izlerken gözyaşlarına boğuldu Kendini İsa'nın yeniden vücut bulmuş hali olarak tanımlayan tarikat lideri gözaltına alındı Komşusunun karısını baştan çıkartan adamın anlattıkları Esra Erol'u çileden çıkardı: Başımıza taş yağacak
Mansur Yavaş, yaptığı köprü ve alt geçidin maliyetini astığı pankartlarla Başkentlilere duyurdu Mansur Yavaş, yaptığı köprü ve alt geçidin maliyetini astığı pankartlarla Başkentlilere duyurdu         
11:56
Kahramanmaraşlı kebapçı, çalışacak eleman bulamayınca çareyi yazdığı ilanda içini dökmekte buldu Kahramanmaraşlı kebapçı, çalışacak eleman bulamayınca çareyi yazdığı ilanda içini dökmekte buldu         
11:28
Yılanların çiftleşme dansını çekmek isterken neye uğradıklarını şaşırdılar Yılanların çiftleşme dansını çekmek isterken neye uğradıklarını şaşırdılar         
11:02
Mehmetçik'e kesintisiz atış imkanı sunan makineli tüfekler, üstün özellikleriyle dikkat çekiyor Mehmetçik'e kesintisiz atış imkanı sunan makineli tüfekler, üstün özellikleriyle dikkat çekiyor         
10:57
Arpa yüklü kamyonda 37 bin 500 paket kaçak sigara bulundu Arpa yüklü kamyonda 37 bin 500 paket kaçak sigara bulundu         
10:51
Ali Babacan canlı yayında hükümetin ekonomi politikalarını eleştirdi: Bunlar daha iyi günler Ali Babacan canlı yayında hükümetin ekonomi politikalarını eleştirdi: Bunlar daha iyi günler         
10:22
Park halindeki araca 32 dakika boyunca zarar veren trans birey, araçta 37 bin lira zarara yol açtı Park halindeki araca 32 dakika boyunca zarar veren trans birey, araçta 37 bin lira zarara yol açtı         
10:10
Kendini İsa'nın yeniden vücut bulmuş hali olarak tanımlayan tarikat lideri gözaltına alındı Kendini İsa'nın yeniden vücut bulmuş hali olarak tanımlayan tarikat lideri gözaltına alındı         
09:57
Kamu kurumlarına girişlerde HES kodu uygulaması bugün resmen başladı Kamu kurumlarına girişlerde HES kodu uygulaması bugün resmen başladı         
09:50
Komşusunun karısını baştan çıkartan adamın anlattıkları Esra Erol'u çileden çıkardı: Başımıza taş yağacak Komşusunun karısını baştan çıkartan adamın anlattıkları Esra Erol'u çileden çıkardı: Başımıza taş yağacak         
09:30
Balıkesir'de topraksız ve susuz, beton üzerinde yetişen fide görenleri şaşırtıyor Balıkesir'de topraksız ve susuz, beton üzerinde yetişen fide görenleri şaşırtıyor         
09:26
Sahibinin başında bıçakla beklediği ineği sucuk olmaktan itfaiye ekipleri kurtardı Sahibinin başında bıçakla beklediği ineği sucuk olmaktan itfaiye ekipleri kurtardı         
09:26
Bacanağı ve hamile baldızını öldüren eski özel harekatçı: Mermi attığım adam sağ kalmaz Bacanağı ve hamile baldızını öldüren eski özel harekatçı: Mermi attığım adam sağ kalmaz         
08:53
Vergi, resim ve harç istisnası belgelerinde düzenleme: Oluşturulma süresi 6 aydan 9 aya çıkarıldı Vergi, resim ve harç istisnası belgelerinde düzenleme: Oluşturulma süresi 6 aydan 9 aya çıkarıldı         
08:47
Siyah attan dünyaya gelen beyaz tay, görenleri şaşırtıyor Siyah attan dünyaya gelen beyaz tay, görenleri şaşırtıyor         
08:37
Evlilik yüzüklerini satıp sermaye yaptıkları işyerinde şimdi 11 kişi çalışıyor Evlilik yüzüklerini satıp sermaye yaptıkları işyerinde şimdi 11 kişi çalışıyor         
08:27
Üçüncü kuşak ustaların tarlada inşa ettikleri tekneler yurt dışından büyük ilgi görüyor Üçüncü kuşak ustaların tarlada inşa ettikleri tekneler yurt dışından büyük ilgi görüyor         
08:03
Diyarbakır'da arzuhalcilik yapan lise mezunu genç, HES kodu zorunluluğunu gelir kaynağına dönüştürdü Diyarbakır'da arzuhalcilik yapan lise mezunu genç, HES kodu zorunluluğunu gelir kaynağına dönüştürdü         
07:29
Babaanne dizi izlemeye daldı, küvette unuttuğu torunu boğularak hayatını kaybetti Babaanne dizi izlemeye daldı, küvette unuttuğu torunu boğularak hayatını kaybetti         
20:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2020 12:17:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Köy yolları asfalta kavuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei