Köy yollarına beton asfalt çalışmaları - Son Dakika

Köy yollarına beton asfalt çalışmaları
04.12.2020 10:06
Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından Yüylük köyü ile Oysu köyü bağlantı yolunun silindir ile sıkıştırılmış beton yol yapımı çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.
Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından Yüylük köyü ile Oysu köyü bağlantı yolunun silindir ile sıkıştırılmış beton yol yapımı çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.
Çalışmaları tamamlanan yolda Dumlupınar Kaymakamı Salih Sak, Altıntaş Kaymakamı Mehmet Can İrdelp ve AK Parti İlçe Başkanı Ali Bursa incelemelerde bulundu.
Dumlupınar Kaymakamı Salih Sak, yaptığı açıklamada, "Yapılan çalışmalar neticesinde köylerimize ulaşım, bu süreçten sonra daha güvenli ve konforlu yapılacak. Yolumuzun her iki köyümüze de hayırlı olsun temenni ediyorum" dedi. - KÜTAHYA
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