Son Dakika Haberleri: Köy yollarına döşenen parke taşları için katırlar kiralandı
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Köy yollarına döşenen parke taşları için katırlar kiralandı

40 dakika önce

SİİRT İl Özel İdaresi, Pervari ilçesindeki köy yollarında döşenen parke taşlarını taşımak için 8 katır kiraladı.

Köy yollarına döşenen parke taşları için katırlar kiralandı, System.String[]

SİİRT İl Özel İdaresi, Pervari ilçesindeki köy yollarında döşenen parke taşlarını taşımak için 8 katır kiraladı.

Siirt İl Özel İdaresi'nce Pervari ilçesine bağlı köy yollarında parke döşeme çalışması başlatıldı. Parke taşı döşenen köylerden Narsuyu Köy yolunun dar olmasından dolayı parke taşlarını taşımak için 8 katır kiralandı. Köy sakinlerinin katırlarını kiraladıklarını anlatan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri belirten Hıfzullah Canpolat, "Coğrafi durumunun oldukça zor olduğu Narsuyu Köyü'nde katırları kullanmak zorunda kaldık. Hizmet noktasında genel sekreterlik olarak elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Pervari ilçemiz başta olmak üzere birden çok köylerimize parke taşı döşemesini gerçekleştirdik. Pervari İlçesine bağlı Narsuyu Köyü'nün coğrafi yapısı oldukça zor idi. Burada çalışan arkadaşlarımız büyük zorluklar çekiyordu ve parke taşı döşemesinde kullanılacak malzemelerin araçlar ile taşınması mümkün değildi. Yapılan çalışmaların aksamaması için bizler köylülerin katılarını kiralamak zorunda kaldık ve katılar ile kum ve parke taşı taşınıyor. Bu sayede işimiz kolaylaşarak köyün mahalleri parke taşı ile donatılacaktır. Köyümüzde bulunan aileler rahatlıkla ulaşım sağlayacaklar, yazın tozdan, kışın ise çamurdan kurtarılacaklardır" dedi.

- Siirt

Pervari, Siirt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 03:46 Kaynak: DHA
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