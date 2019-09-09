Son Dakika Haberleri: Köy yollarında asfalt çalışması
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Köy yollarında asfalt çalışması

2 saat önce

Amasya İl Özel İdaresi tarafından Duruca, Aydınlık, Ormanözü grup yolunda sıcak asfalt çalışması başladı.

Köy yollarında asfalt çalışması, System.String[]

Amasya İl Özel İdaresi tarafından Duruca, Aydınlık, Ormanözü grup yolunda sıcak asfalt çalışması başladı.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çalışmalarla özellikle kiraz üretiminin yoğun olduğu bölgede üreticilerin mallarını güvenli ve konforlu bir şekilde taşımalarına imkan sağlanacak.

Toplam 6 kilometre köy yolunu kapsayan çalışmalarda yol ağının iyileştirilmesi ve köy yollarında standardının artırılması hedefleniyor.

Duruca, Amasya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 11:00 Kaynak: AA
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