Köy yollarında asfalt çalışması

Amasya İl Özel İdaresi tarafından 2019 yılı yatırım programı kapsamında yürütülen, köy yolları asfaltlama çalışmalarında, eylül ayı sonu itibariyle 113 kilometre köy yolu asfaltlandı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erdin Acar, yaptığı açıklamada, yıpranan ve ulaşımı zorlaşan köy yollarının yenilenerek vatandaşların güvenli yolculuk yapmaları için bütün imkanlarıyla çalıştıklarını söyledi.

Eylül ayı sonu itibariyle hedeflere büyük ölçüde ulaşıldığını kaydeden Acar, şöyle konuştu:

"Özel İdare 2019 yılı programında yer alan bitümlü sıcak karışım (BSK) asfalt çalışmasının 42 kilometresi bitirildi. Kalan kısımları için ise çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Diğer taraftan sathi asfalt kaplama çalışmasında da, 18 kilometresi KÖYDES projesinden olmak üzere 70 kilometre bitirildi. Böylelikle yaklaşık 113 kilometrelik köy yolu asfaltlanarak vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuştur."