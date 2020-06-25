Köy yollarında asfaltlama sezonu başladı - Son Dakika

- Köy yollarında asfaltlama sezonu başladı

MUŞ - Muş İl Özel İdaresi, bu yıl yatırım programına alınan 400 kilometrelik köy yollarında asfalt ve yol yapım çalışmasının startını verdi.

Köy yollarında yapılan asfaltlama çalışmalarıyla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, Korkut ilçesi Yolgözler, Yünören ve merkeze bağlı Karemeşe grup köy yolunda asfalt çalışması başlatıldığını söyledi. İl Özel İdaresi ve KÖY-DES ile yaklaşık 100 kilometre birinci kat statik kaplama, 60 kilometre ikinci kat statik kaplama, 10 kilometre bitümlü sıcak karışım asfalt ve 180 bin metrekare civarında da kilitli parke taşı döşeyerek sezonun sonuna kadar hizmetleri yerine getirmeyi hedeflediklerini belirten Yentür, "Korkut ilçemize bağlı Yolgözler ve Yünören ile merkeze bağlı Karemeşe grup köy yollarında çalışmalarımıza başladık. İlçelerimizde de hazırlıklar yapıldı, inşallah hızlı bir şekilde ara vermeksizin ekim ayı ilk haftasına kadar planladığımız şekilde çalışmalarımızı bitiririz. Pandemi süreci ve insanların çalışma zorluğunun olduğunu varsayarak güvenlik tedbirini, insanlarımızın sağlık tedbirini göz önünde bulundurarak bu süre zarfı içerisindeki bütün çalışmaları tamamlayacağız" dedi.

"Yol çalışmaları için 35 milyon TL bütçe ayırdık"

Yol çalışmaları için 35 milyon TL'lik bir bütçe ayırdıklarını kaydeden Yentür, "Bu çalışmaların içerisine bakıldığında yaklaşık 35 milyon lira paranın harcamasını da yollar için hedefledik. Yılsonuna kadar belki bu 40 milyona da çıkabilir. İl Özel İdaresi Yol Ulaşım Hizmetleri Şubemizin 12 ekiple başlatmış olduğu çalışma hızlı bir şekilde devam edecek ve yılsonuna kadar 2020 yılı yatırım programını sorunsuz şekilde inşallah tamamlamış olacağız" diye konuştu.