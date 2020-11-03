Köy yollarında beton asfalt çalışmaları - Son Dakika

Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Gürpınar ve Sarıayak köylerine yapılacak olan beton asfalt yolların ihalesinin yapıldığı bildirildi.

Emet Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği vasıtası ile ihalesi yapılan yoların toplamda 2 kilometre olduğu açıklandı.

İhalede sonrası açıklamada bulunan Emet İl Genel Meclisi üyeleri İsmail Elmacı ve Halil Mallı, "Gürpınar köyümüze bin 700 metre, Sarıayak köyümüze 300 metre beton asfalt dökülecek. İl özel idaremizden köylere hizmet birliğimize aktarılan 450 bin TL ödeneklerle 2 köyümüzün beton asfalt işi ihale edildi. Köylerime hayırlı olsun. Bu yıl köy grup yolları ve yol genişletme çalışmaları yanında beton asfalt çalışmalarında bölgemiz adına verimli bir yıl oldu. 2021 programı içinde köylerimizin başta yol olmak üzere birçok alanda hizmet almak adına gerekli programa aldırma çalışmaları yapıldı" dediler. - KÜTAHYA