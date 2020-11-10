Köy yollarında beton asfalt çalışması - Son Dakika

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde köy yollarında beton asfalt çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Dumlupınar Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, yaptığı açıklamada, "İlçemize bağlı Yüylük köyümüzün Oysu köyü ile bağlantı yolunun silindir ile sıkıştırılmış beton yol yapımı çalışmaları devam ediyor. Kaymakamımız Salih Sak ile birlikte çalışmaları yerinde inceledik. Özellikle kış ayalarında vatandaşlarımız ulaşım yönünden çok rahatlamış olacak. Devletimiz son dönemde köy yollarında beton asfalt yapmaktadır. Bu çalışma devletimizin köylümüze verdiği önemin en açık göstergesidir. Emeği geçenlerden Allah razı olsun" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA