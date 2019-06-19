Köy yollarında çalışmalar devam ediyor
1 saat önce
Kilis'te, İl Özel İdaresi tarafından il ve ilçelere bağlı köylerde yol çalışmaları ile asfaltlama çalışmaları devam ediyor.
Kilis
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 03:19 Kaynak: İHA
'te, İl Özel İdaresi tarafından il ve ilçelere bağlı köylerde yol çalışmaları ile asfaltlama çalışmaları devam ediyor.
İl Genel Meclis Başkanı
Şıhmehmet Yalçın beraberinde İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ramazan Sümer, Genel Sekreter Yardımcısı Halil Veli Önal, Su Kanal Müdürü İbrahim Halil
Nacaroğlu, il genel meclisi üyeleri ve Teknik ekipler ile Kilis ve ilçelerine yapımı devam eden köy yolları ile asfaltlama çalışlarını yerince inceleyerek bilgi aldılar.
İl Genel Meclis Başkanı Şıhmehmet Yalçın, Belirli bir plan çerçevesinde köy yollarında çalışmalar aralıksız sürdüğünü söyledi. - KİLİS
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