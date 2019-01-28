Köy Yollarında İyileştireme Çalışmaları Sürüyor
30 dakika önce
İl Özel İdaresi tarafından köylerde köy içi, arazi ve güvenlik yollarındaki iyileştirme çalışmaları devam ediyor.
İl Özel İdaresi tarafından köylerde köy içi, arazi ve güvenlik yollarındaki iyileştirme çalışmaları devam ediyor.
İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Metin Karakuş
, yaptığı açıklamada, İl Özel İdaresi Genel Sekreter
Ramazan Sümer ile birlikte yol şube ekipleri Süngütepe(Bavuk)köyündeki Köy içi, Arazi ve güvenlik yollarındaki iyileştirme çalışmalarını yerinde incelediklerini ifade ederek, köylerde çalışmalarının devam ettiğini söyledi. - KİLİS
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 01:51 Kaynak: İHA
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