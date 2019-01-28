Son Dakika Haberleri: Köy Yollarında İyileştireme Çalışmaları Sürüyor

Köy Yollarında İyileştireme Çalışmaları Sürüyor

30 dakika önce

İl Özel İdaresi tarafından köylerde köy içi, arazi ve güvenlik yollarındaki iyileştirme çalışmaları devam ediyor.

Köy Yollarında İyileştireme Çalışmaları Sürüyor, System.String[]
İl Özel İdaresi tarafından köylerde köy içi, arazi ve güvenlik yollarındaki iyileştirme çalışmaları devam ediyor.

İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Metin Karakuş, yaptığı açıklamada, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Ramazan Sümer ile birlikte yol şube ekipleri Süngütepe(Bavuk)köyündeki Köy içi, Arazi ve güvenlik yollarındaki iyileştirme çalışmalarını yerinde incelediklerini ifade ederek, köylerde çalışmalarının devam ettiğini söyledi. - KİLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 01:51 Kaynak: İHA

Sekreter, Metin Karakuş, Yaşam
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