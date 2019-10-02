"Köy yollarında sıcak asfalt çalışmaları aralıksız devam edecek"

Kütahya İl Genel Meclis Başkanı Musa Yılmaz, Emet Kaymakamı Hasan Çiçek'i makamında ziyaret etti.



Ziyaretten dolayı memnuniyetlerini ifade eden Kaymakam Çiçek, köy yollarının çalışmaları hakkında karşılıklı bilgi ve fikir alışverişinde bulundu. Kaymakam Hasan Çiçek ve İl Genel Meclis Başkanı Yılmaz, daha sonra yapımı yeni tamamlanan Samrık köyü yolunda incelemelerde bulundu.



Kütahya İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, yaptığı açıklamada, "Köy yollarımızda sıcak asfalt çalışmaları aralıksız devam edecektir. Oluşturulan program çerçevesinde, bir çok ilçemizde köy yollarımızı birbirine bağlayacak grup yollarının yanı sıra, yine bir çok köy yolumuzda alt yapı çalışmalarının gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir" diye konuştu. - KÜTAHYA