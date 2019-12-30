Köy yollarındaki trafik işaret ve levhaları yenilendi. - Son Dakika
Son Dakika Güncel Köy yollarındaki trafik işaret ve levhaları yenilendi. - Son Dakika

Köy yollarındaki trafik işaret ve levhaları yenilendi.

6 saat önce

Aksaray'da İl Özel İdaresi tarafından köy yollarındaki trafik işaret ve levhaları yenilendi.

Köy yollarındaki trafik işaret ve levhaları yenilendi., System.String[]

Aksaray'da İl Özel İdaresi tarafından köy yollarındaki trafik işaret ve levhaları yenilendi.


Aksaray İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, Aksaray genelinde bulunan ve asfalt çalışmaları tamamlanan köy ve belde yollarında trafik işaret ve levhalarını yeniledi. 400 kilometrelik kısmında yol çizgi çalışması, 5 bin adet uyarıcı trafik levhası, 5 bin adet cam takviyeli plastik ve bin metre oto korkuluk çalışması yaparak sürücüler ve yayalar için yolları daha modern ve güvenilir hale getirildi.


Aksaray İl Özel İdare Genel Sekreteri Ramazan Altundağ, trafikte bulunan sürücü, yaya ve yolcuların ortak dili olan trafik işaretlemelerini, doğru ve yerinde kullanmanın trafik güvenliği açısından büyük önem taşıdığını belirterek, Aksaray İl Özel İdaresinin Aksaray ili genelinde güvenli yollar için çalışmalarına ara vermeden devam ettiğini söyledi. - AKSARAY

Aksaray, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 01:08 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Meteoroloji'den İstanbul'a yeni uyarı! Fırtına şiddetini artırarak devam edecek
İstanbul'da yarın bu yollar kapalı İzmir'de peş peşe 2 kişiyi öldüren zanlının evlere neden girdiği ortaya çıktı Kar yağışı yurdu esir aldı! Eskişehir ve Konya'nın bazı ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi

Son Dakika Haberleri
20:00 Manisa'da bir kişi eşini bıçakla yaraladı - Son Dakika
20:00 Tünel Sanat Galerisi'nde 2 sergi sanatseverlerle buluşacak - Son Dakika
19:59 İskenderun'a yaklaşık 100 milyon TL'lik spor tesisi için imzalar atıldı - Son Dakika
19:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Moldova'nın FETÖ iltisaklı kişilerin iadesine verdiği desteğe teşekkür... - Son Dakika
19:58 Malatya'da kar yağışı nedeniyle 29 mahalle ile ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika
19:28 Meteoroloji'den İstanbul'a yeni uyarı! Fırtına şiddetini artırarak devam edecek - Son Dakika
18:33 İstanbul'da yarın bu yollar kapalı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2019 20:05:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Köy yollarındaki trafik işaret ve levhaları yenilendi. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]