Köy yollarını kapatan tonlarca kar şehirde çocukların eğlencesi oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Köy yollarını kapatan tonlarca kar şehirde çocukların eğlencesi oldu - Son Dakika

Köy yollarını kapatan tonlarca kar şehirde çocukların eğlencesi oldu

6 saat önce

Mersin'in Silifke ilçesinde belediye, karne hediyesi olarak öğrencilere kar sürprizi yaptı.

Köy yollarını kapatan tonlarca kar şehirde çocukların eğlencesi oldu, System.String[]

Mersin'in Silifke ilçesinde belediye, karne hediyesi olarak öğrencilere kar sürprizi yaptı. Köylerin yollarını kapatan karlar temizlenerek açılıp kamyonlarla şehir merkezine getirildi. Tonlarca kar, Göksu Park alanına dökülürken, çoğu çocuk ilk defa kar görmenin mutluluğunu yaşadı.


Silifke'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, merkezde yaşayan öğrencilerin mutluluğu oldu. Silifke Belediyesi, İlçede binlerce öğrencinin karne heyecanı yaşadığı tatil gününde öğrencilere karne hediyesi olarak kar sürprizi yaptı. Göksu Park alanına kamyonlarla dökülen kar, çocuklara eğlenceli dakikalar yaşattı.


Silifke Belediyesi, Silifke'de kar mutluluğu yaşayamayan çocukları unutmadı. Şehir merkezine kar yağmadığı için kartopu oynama zevki yaşayamayan çocuklar için Silifke Belediyesi ekipleri tarafından kamyonlarla kar bırakıldı. Göksu Park alanına dökülen kar ile eğlenceli dakikalar yaşayan çocuklar, kartopu oynayarak gönüllerince eğlendi. Çocuklar karne heyecanı ile kartopu oynamanın mutluluğunu birlikte yaşadı.


Karla oynayarak, gönüllerince eğlenen çocuklar ve Silifke Belediye Başkan Vekili Sadık Altunok, Başkan Yardımcıları Enes Buğra Genç, Eyüp Arslan eğlencenin sonunda sucuk ekmek yediler.


Silifke Belediye Başkan Vekili Sadık Altunok ise "Yüksek kesimlerde kar yağışından dolayı bazı mahallelerimizin yolları kapanmıştı. İş makineleri ile yolları açıp, toplanan karları kamyonlara yükleyerek Silifke şehir merkezine getirdik. Kar görmeyen çocuklarımız ve ailelerine yönelik yaptığımız bu etkinlikte çocuklarımıza karne hediyesi sunduk. Çok güzel vakit geçirdik. Bu yönde çalışmalarımız devam edecektir" dedi. - MERSİN

Silifke, Mersin, Göksu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 11:49 Kaynak: İHA
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