Köy Yolu Açıldı, Çocuklar Bugün Karne Aldı
30 dakika önce
Bingöl'de karla kaplı yolu açılan köyde öğrenciler karne sevincini bugün yaşadı.
Bingöl
'de karla kaplı yolu açılan köyde öğrenciler karne sevincini bugün yaşadı. Türkiye
genelinde hemen hemen tüm illerde öğrenciler dün karnelerini aldı. Kar
yağışının son 2 haftadır yoğun olduğu Bingöl'ün Karlıova
ilçesine bağlı bazı köylerde ise yolların kapalı olması nedeniyle öğrenciler karne sevincini yaşayamadı. O köylerden biri olan ilçeye bağlı Taşlıçay
köyü yolu ise İl Özel İdare ekiplerinin çalışmasıyla açıldı. Yolun açılmasıyla birlikte köydeki Şehit İdris Demir
İlk ve Ortaokuluna öğretmenler cumartesi günü demeyip okula giderek öğrencilere karnesini verdi.
Karne alan bazı öğrenciler, daha sonra yoldaki karı fırsat bilerek kayak takımları ile kayarak eğlendi. - BİNGÖL
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 04:07 Kaynak: İHA
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş: Dorukhan Toköz Yükselen Bir Değer Umarım Bozulmaz
Türkiye'de İlk Yüz Nakli Yapılan Hastayı Gören, Şaşıp Kalıyor
Çankırı'da Bulunan 5 Bin Yıllık Mağara, Türkiye'nin 400 Yıllık İhtiyacını Karşılayacak Rezerve Sahip
Kök Hücre Bekleyen Minik Öykü İçin Zaman Daralıyor