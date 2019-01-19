Son Dakika Haberleri: Köy Yolu Açıldı, Çocuklar Bugün Karne Aldı

Köy Yolu Açıldı, Çocuklar Bugün Karne Aldı

1 saat önce

Köy yolu açıldı, çocuklar bugün karne aldıBİNGÖL - Bingöl'de karla kaplı yolu açılan köyde öğrenciler karne sevincini bugün yaşadı.

Köy yolu açıldı, çocuklar bugün karne aldı

BİNGÖL - Bingöl'de karla kaplı yolu açılan köyde öğrenciler karne sevincini bugün yaşadı.
Türkiye genelinde hemen hemen tüm illerde öğrenciler dün karnelerini aldı. Kar yağışının son 2 haftadır yoğun olduğu Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı bazı köylerde ise yolların kapalı olması nedeniyle öğrenciler karne sevincini yaşayamadı. O köylerden biri olan ilçeye bağlı Taşlıçay köyü yolu ise İl Özel İdare ekiplerinin çalışmasıyla açıldı. Yolun açılmasıyla birlikte köydeki Şehit İdris Demir İlk ve Ortaokuluna öğretmenler cumartesi günü demeyip okula giderek öğrencilere karnesini verdi.
Karne alan bazı öğrenciler, daha sonra yoldaki karı fırsat bilerek kayak takımları ile kayarak eğlendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 04:30 Kaynak: İHA

Türkiye, Bingöl, Genel
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