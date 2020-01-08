Köy yolu kapandı, hastanın imdadına İl Özel İdaresi yetişti - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Köy yolu kapandı, hastanın imdadına İl Özel İdaresi yetişti - Son Dakika

Köy yolu kapandı, hastanın imdadına İl Özel İdaresi yetişti

6 saat önce

Bilecik'te evde rahatsızlanan bir hastaya yoğun kar yağışı nedeniyle 112 Acil Servis ekipleri ulaşamazken, ekiplerinin imdadına İl Özel İdare yetişti.

Köy yolu kapandı, hastanın imdadına İl Özel İdaresi yetişti, System.String[]

Bilecik'te evde rahatsızlanan bir hastaya yoğun kar yağışı nedeniyle 112 Acil Servis ekipleri ulaşamazken, ekiplerinin imdadına İl Özel İdare yetişti.


Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı ve ilçeye 9 kilometre uzaklıktaki Dömez Köyün'de aniden rahatsızlanan Bayram Ateş'in (35) ailesi durumu hemen 112 Acil Servis ekiplerini arayarak haber verdi. Hemen olay yerine hareket eden sağlık ekipleri yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan köy yolu yüzünden hastaya ulaşamadı. Ekipler durumu hemen İl Özel İdare'ye haber verdi. Köy yoluna gelen kar küreme dozeri önde 112 Acil Servis aracı arkada köye ulaşıldı. Hasta evinden alınarak Söğüt İlçe Devlet Hastanesine götürülürken, sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. - BİLECİK

Acil Servis, Bilecik, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 10:56 Kaynak: İHA
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