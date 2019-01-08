Son Dakika Haberleri: Köy Yolu Kardan Kapanınca Hastanın Yardımına Paletli Ambulans Yetişti

Köy Yolu Kardan Kapanınca Hastanın Yardımına Paletli Ambulans Yetişti

2 saat önce

DÜZCE(İHA) – Düzce'de yolları kar nedeniyle kapanan Kurukavak köyündeki KOAH hastasının yardımına özel donanımlı paletli ambulans yetişti.

Köy Yolu Kardan Kapanınca Hastanın Yardımına Paletli Ambulans Yetişti, System.String[]
DÜZCE(İHA) – Düzce'de yolları kar nedeniyle kapanan Kurukavak köyündeki KOAH hastasının yardımına özel donanımlı paletli ambulans yetişti.

Düzce 112 Acil Sağlık Hizmetleri Başhekimliği ekipleri, kent merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıktaki Kurukavak köyünde oksijene bağlı olarak hayatını devam ettiren ve KOAH hastası Tahir Çakır birden fenalaştı. Çakır'ı hastaneye götürmek isteyen yakınları, kar yağışı ile yolların kapanması nedeniyle 112 Acil Yardım ekiplerine durumu bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen 112 Acil Yardım ekipleri, özel donanımlı ambulansla köye doğru yola çıktı. Kısa sürede köyle ulaşan ekiplerce özenle evden alınan Çakır, paletli ambulansla Düzce Üniversitesi Hastanesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

Karlı havalarda hasta insanların daha dikkatli olması gerektiğini hatırlatan Düzce 112 Acil Sağlık Hizmetleri Başhekimi Dr. Elif Yılmaz, "İş makineleri karları temizlemesine rağmen devam eden kar yağışı nedeniyle yollar kapanıyor. Gündüz vakti sıkıntılı hastalar varsa aşağıya gelsinler, çok fazla yukarılarda ikamet etmesinler. Özellikle kronik hastalıkları varsa, çünkü gece vakti ulaşmak daha da zor olacaktır. Bu onların faydasına olacaktır" diye konuştu. - DÜZCE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 06:12 Kaynak: İHA

KOAH, Kar, Düzce, Güncel
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