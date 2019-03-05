Son Dakika Haberleri: Köy Yoluna Çığ Düştü

Köy Yoluna Çığ Düştü

30 dakika önce

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde köy yoluna çığ düştü.

Köy Yoluna Çığ Düştü, System.String[]
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde köy yoluna çığ düştü. Çığı aşıp köylerine yürüyerek giden vatandaşların tehlikeye aldırış etmeden fotoğraf çekmesi dikkat çekti.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Beşağaç köyü yoluna çığ düştü. Çığ yolu trafiğe kapattı. İlçe merkezinden köylerine gitmek için çığı aşıp yollarına yaya devam eden vatandaşlar tehlikeye aldırış etmeden çığ üzerinde fotoğraflar çekti.

Beytüşşebap Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İsmail Pendik yolun trafiğe tekrar açılması için çalışma başlattıklarını ifade etti. Kaymakam Pendik yaptığı yazılı açıklamada, "İlçemiz bu yıl çok çetin bir kış geçirmektedir. Belki de son 10 yılın en sert kışını geçirmekteyiz. Son günlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle Beşağaç köyümüzün yoluna çığ düştü. Şuan ulaşıma kapalı bu yol ancak bütün personel ve araçlarımızla yolu açmak için 7/24 çalışıyoruz. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar kış sert geçse, vatandaşlarımıza hizmet aşkımızla ve bütün gücümüzle çalışıyoruz ve yolu da en kısa sürede ulaşıma açacağız. Desteklerinden dolayı Sayın Valimiz Mehmet Aktaş'a teşekkür ederiz' 'dedi. - ŞIRNAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 07:54 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çöpte Yiyecek Arıyor Gibi Yapan Kadın, Bölge Esnafını Bıktırdı Kira Artışlarının TÜFE'ye Göre Belirlenmeye Başlamasıyla, Vatandaş Yüzde 12 Zamdan Kurtuldu

Dev Turna Balığını Gören Vatandaşlar Fotoğraf Çektirmek İçin Birbiriyle Yarıştı DSP'den Aday Olan Eski HDP'li Celal Doğan: Erdoğan'la İyi İkili Olacağız
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.3.2019 20:24:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Köy Yoluna Çığ Düştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]