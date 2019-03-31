Köy Yoluna Çığ Düştü, Oy Kullanmaya Gelenler Mahsur Kaldı
1 saat önce
HAKKARİ'de, kırsal bölgedeki bazı yerleşim yerlerine oy kullanmaya gelen köylüler, yolun iki ayrı noktasına düşen çığ nedeniyle mahsur kaldı.
HAKKARİ'de, kırsal bölgedeki bazı yerleşim yerlerine oy kullanmaya gelen köylüler, yolun iki ayrı noktasına düşen çığ nedeniyle mahsur kaldı. Yolda kalanlar, sandıklara gidip oylarını kullanmak için yolun açılmasını bekledi. Yüksekova
ilçesinin Dağlıca
bölgesindeki Gürkavak köyü Cevizli
mezrası yolunun iki ayrı noktasına çığ düştü. Cevizli Mezrası'ndan Kamışlı köyüne oy kullanmaya gelen yaklaşık 30 araç ve içerisindekiler, yolda mahsur kaldı. Araç
sürücülerinin haber verilmesi üzerine, Karayolları ekipleri bölgeye 10 iş makinesi sevk etti. Bölgeye gelen ekipler, yer yer 15 metre yüksekliği olan yoldaki çığ kütleleri açmak için kardan tüneller açarak ilerliyor. Yolda mahsur kalanlar ise oylarını kullanmak için bir an önce yolun açılmasını bekliyor. - Hakkari
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 04:02 Kaynak: DHA
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