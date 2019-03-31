Son Dakika Haberleri: Köy Yoluna Çığ Düştü, Oy Kullanmaya Gelenler Mahsur Kaldı

Köy Yoluna Çığ Düştü, Oy Kullanmaya Gelenler Mahsur Kaldı

1 saat önce

HAKKARİ'de, kırsal bölgedeki bazı yerleşim yerlerine oy kullanmaya gelen köylüler, yolun iki ayrı noktasına düşen çığ nedeniyle mahsur kaldı.

Köy Yoluna Çığ Düştü, Oy Kullanmaya Gelenler Mahsur Kaldı, System.String[]
HAKKARİ'de, kırsal bölgedeki bazı yerleşim yerlerine oy kullanmaya gelen köylüler, yolun iki ayrı noktasına düşen çığ nedeniyle mahsur kaldı. Yolda kalanlar, sandıklara gidip oylarını kullanmak için yolun açılmasını bekledi.

Yüksekova ilçesinin Dağlıca bölgesindeki Gürkavak köyü Cevizli mezrası yolunun iki ayrı noktasına çığ düştü. Cevizli Mezrası'ndan Kamışlı köyüne oy kullanmaya gelen yaklaşık 30 araç ve içerisindekiler, yolda mahsur kaldı. Araç sürücülerinin haber verilmesi üzerine, Karayolları ekipleri bölgeye 10 iş makinesi sevk etti. Bölgeye gelen ekipler, yer yer 15 metre yüksekliği olan yoldaki çığ kütleleri açmak için kardan tüneller açarak ilerliyor. Yolda mahsur kalanlar ise oylarını kullanmak için bir an önce yolun açılmasını bekliyor. - Hakkari

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 04:02 Kaynak: DHA

Dağlıca, Yüksekova, Cevizli, Hakkari, Güncel
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