Köy Yoluna Çığ Düştü, Oy Kullanmaya Gelenler Mahsur Kaldı (2)
1 saat önce
KÖYLÜLER OYLARINI KULLANDIYüksekova ilçesinin Gürkavak köyü Cevizli mezrası yolunun iki ayrı noktasına düşen çığ, Karayolları ekiplerini yaptığı yoğun çalışmaların ardından kısmen temizlendi.
KÖYLÜLER OYLARINI KULLANDI Yüksekova
ilçesinin Gürkavak köyü Cevizli
mezrası yolunun iki ayrı noktasına düşen çığ, Karayolları ekiplerini yaptığı yoğun çalışmaların ardından kısmen temizlendi. Yaklaşık 4 saat süren çalışmalar sonucu yolun kontrollü olarak açılması üzerine mahsur kalan 30 araç ve içiresindekiler, Kamışlı köyüne gelerek oylarını kullandı. Oylarını kullanan köylüler, tekrar geldikleri Tuğlu
, Gürkavak ve Cevizli mezrasına geri döndü. Köy yolundaki karla mücadele çalışmalarının ise sürdürüldüğü belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 04:18 Kaynak: DHA
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