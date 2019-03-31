Son Dakika Haberleri: Köy Yoluna Çığ Düştü, Oy Kullanmaya Gelenler Mahsur Kaldı (2)

Köy Yoluna Çığ Düştü, Oy Kullanmaya Gelenler Mahsur Kaldı (2)

1 saat önce

KÖYLÜLER OYLARINI KULLANDIYüksekova ilçesinin Gürkavak köyü Cevizli mezrası yolunun iki ayrı noktasına düşen çığ, Karayolları ekiplerini yaptığı yoğun çalışmaların ardından kısmen temizlendi.

Köy Yoluna Çığ Düştü, Oy Kullanmaya Gelenler Mahsur Kaldı (2), System.String[]
KÖYLÜLER OYLARINI KULLANDI

Yüksekova ilçesinin Gürkavak köyü Cevizli mezrası yolunun iki ayrı noktasına düşen çığ, Karayolları ekiplerini yaptığı yoğun çalışmaların ardından kısmen temizlendi. Yaklaşık 4 saat süren çalışmalar sonucu yolun kontrollü olarak açılması üzerine mahsur kalan 30 araç ve içiresindekiler, Kamışlı köyüne gelerek oylarını kullandı. Oylarını kullanan köylüler, tekrar geldikleri Tuğlu, Gürkavak ve Cevizli mezrasına geri döndü. Köy yolundaki karla mücadele çalışmalarının ise sürdürüldüğü belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 04:18 Kaynak: DHA

Yüksekova, Cevizli, Güncel
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