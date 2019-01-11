Son Dakika Haberleri: Köy Yoluna Dev Kayalar Düştü

Köy Yoluna Dev Kayalar Düştü

1 saat önce

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Oğul köyü yoluna çığla birlikte dev kayalar düştü.

Köy Yoluna Dev Kayalar Düştü, System.String[]
HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Oğul köyü yoluna çığla birlikte dev kayalar düştü.

Kent merkezine 17 kilometre mesafede bulunan Oğul köyünün yoluna çığla birlikte dev kayalar düştü. Durumun bildirilmesi üzerine Hakkari İl Özel İdaresi ekipleri hemen harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, çığ ve kaya tehlikesi altında yaptıkları 3 saatlik çalışmanın ardından köy yolunu yeniden ulaşıma açtı.

Oğul köyü sakinleri, yolun dağlık alandan geçtiğini belirterek, çığ ve kayaların ekipler tarafından kısa sürede kaldırılmasıyla yolun yeniden ulaşıma açıldığını söyledi. Köylüler, olumsuz hava şartlarına rağmen çalışmalarını aralıksız sürdüren karla mücadele ekibine teşekkür etti. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 10:59 Kaynak: İHA

Hakkari, 3. Sayfa
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