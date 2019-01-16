Son Dakika Haberleri: Köy Yoluna Düşen Çığ Temizlendi

Köy Yoluna Düşen Çığ Temizlendi

2 saat önce

Hakkari'nin Çukurca ilçesine bağlı Akkaya köyünün yoluna inan çığ temizlenirken, açılan yolun kenarındaki kar kütlelerinin yüksekliği ise 4 metreyi geçiyor.

Köy Yoluna Düşen Çığ Temizlendi, System.String[]
Hakkari'nin Çukurca ilçesine bağlı Akkaya köyünün yoluna inan çığ temizlenirken, açılan yolun kenarındaki kar kütlelerinin yüksekliği ise 4 metreyi geçiyor.

Çukurca ilçe merkezinden 40 kilometre uzaklıkta bulunan Akkaya köyünün yoluna çığ düştü. Değişik noktalarda düşen çığ, karla mücadele ekipleri tarafından tek tek temizlendi. Çukurca Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri tarafından açılan yolun kenarında biriken kar kütlelerinin yüksekliği ise 4 metreyi geçiyor. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 02:20 Kaynak: İHA

Hakkari, Çukurca, Güncel
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