Köy yoluna inen ayılar kameralara yansıdı - Son Dakika
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Köy yoluna inen ayılar kameralara yansıdı

16.10.2022 00:11

Köy yoluna inen ayılar kameralara yansıdı Erzincan'da köy yoluna inen yavru ayılar ve anneleri otomobiliyle seyreden sürücü tarafından cep telefonuyla görüntülenirken ayılar otomobilin ışığıyla hızla koştu.

Köy yoluna inen ayılar kameralara yansıdı

ERZİNCAN - Erzincan'da köy yoluna inen yavru ayılar ve anneleri otomobiliyle seyreden sürücü tarafından cep telefonuyla görüntülenirken ayılar otomobilin ışığıyla hızla koştu.

Erzincan'da merkeze bağlı Kalecik köyünde yaşayan Vural Gümüş gece saatlerinde otomobiliyle seyir halindeyken yola bir anda yavru ayılar çıktı. Yavru ayı köyün içinde ki yolda otomobilin ışığıyla bir süre koşup araziye doğru kaçtı. Şaşkınlık içerisinde o anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden Gümüş yavru ayıların annesini bulmak için köyde arabasıyla gezmeye başladı. Daha sonra görüntülediği yavru ayıların annesini de bulan sürücü o anları da kaydetmeyi başardı. Anne ayı da otomobilin ışığıyla bir süre süratle koştuktan sonra boş tarla arazisinden dağlık alana doğru giderek gözden kayboldu.

Cep telefonu kamerasıyla görüntülenen ayıların hızla koşması ise izleyenleri hem şaşırttı hem de gülümsetti. Görüntüleri kaydeden vatandaş Vural Gümüş ise, "Önce yavru ayıları gördüm. Daha sonra annelerinin de yakınlarda olduğunu düşünerek aramaya başladım ve sonunda buldum. Ayılar boş tarlaları kullanarak dağlık alana doğru kaçtı. Gece olduğu için daha fazla görüntüleyemedim" dedi.

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Kaynak: İHA

Erzincan, Gümüş, Güncel, Son Dakika

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