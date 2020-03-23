Köy yoluna tuzaklanmış 60 kilogram EYP ele geçirildi - Son Dakika
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Köy yoluna tuzaklanmış 60 kilogram EYP ele geçirildi

6 saat önce

Köy yoluna tuzaklanmış 60 kilogram EYP ele geçirildi Bitlis'te terör örgütü tarafından köy yoluna tuzaklanmış 60 kilogramlık el yapımı patlayıcı imha edildi.

Köy yoluna tuzaklanmış 60 kilogram EYP ele geçirildi

BİTLİS - Bitlis'te terör örgütü tarafından köy yoluna tuzaklanmış 60 kilogramlık el yapımı patlayıcı imha edildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde, merkez ilçe kırsalında faaliyet gösteren terör örgütü mensuplarına ait araziye gizlenmiş vaziyette yaşam malzemesi ve patlayıcı olduğu bilgisi alındığı belirtildi. Açıklamada, "Bunun üzerine bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla Şehit Güvenlik Korucusu Sedat AKTAŞ 2020-05 Operasyonu başlatılmıştır. Operasyon kapsamında; 22 Mart 2020 günü köy yoluna tuzaklanmış, kullanılabilir durumda, uzaktan kablo komutalı, teneke ve plastik bidon içerisinde amonyum nitrat ile güçlendirilmiş vaziyette toplam 60 kilogram ağırlığında 2 adet EYP ele geçirilmiştir. Ele geçirilen patlayıcı cumhuriyet savcısının talimatıyla gerekli incelemenin yapılmasına müteakip yerinde imha edilmiştir. Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde operasyonlarını arttırarak terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir" denildi.

Köy yoluna tuzaklanmış 60 kilogram EYP ele geçirildi

Jandarma, Bitlis, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 11:54 Kaynak: İHA

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