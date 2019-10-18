Son Dakika Haberleri: Köy yolunda geçiş için çalışma başlatıldı
Son Dakika Yaşam Köy yolunda geçiş için çalışma başlatıldı

Köy yolunda geçiş için çalışma başlatıldı

1 saat önce

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde yağışlı havalarda su seviyesinin yükselmesi nedeniyle ulaşım zorluğu çekilen köy yolunda çalışma başlatıldı.

Köy yolunda geçiş için çalışma başlatıldı, System.String[]

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde yağışlı havalarda su seviyesinin yükselmesi nedeniyle ulaşım zorluğu çekilen köy yolunda çalışma başlatıldı.


Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, yaptığı açıklamada, "İlçemize bağlı Hamurköy'de özellikle kış aylarında yoğun yağış sonucu gölet suyunun yükselmesi nedeniyle köyün karşı yakasına geçiş güzergahında zorluk yaşanması sebebiyle yol çalışmaları başlatıldı. Dumlupınar Köylere Hizmet Götürme Birliği ekipleri tarafından alt yapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından geçiş noktasının hafriyatla doldurularak seviyenin yükseltilmesi çalışmaları ilk etapta tamamlandı. Köylülerimizin sıkıntılarını gidermek için çalışmalarımız aralıksız devam ediyor" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Dumlupınar, Kütahya, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 11:18 Kaynak: İHA
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