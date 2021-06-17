Köy yolunda gördüğü ayıyı 'Gel sana muz verecem' diyerek çağırdı

SİVAS'ın İmranlı ilçesinde Emircan Dinç yolda aracıyla giderken karşılaştığı ayıyı cep telefonu kamerası ile görüntüledi.

SİVAS'ın İmranlı ilçesinde Emircan Dinç yolda aracıyla giderken karşılaştığı ayıyı cep telefonu kamerası ile görüntüledi. Otomobili görünce kaçmaya başlayan ayıya Dinç, "Gel bakıyım gel sana muz verecem gel. Gel oğlum gel." diye seslendi. Olay öğle saatlerinde İmranlı ilçesine bağlı Kavalcık köyü yakınlarında yaşandı. Köyden İmranlı ilçesine otomobiliyle giden Emircan Dinç'in karşısına aniden bir ayı çıktı. Aracını durduran dinç ayıyı cep telefonu kamerası ile görüntülemeye başladı. Korkup kaçmaya başlayan ayıya Dinç, "Gel bakıyım gel sana muz verecem gel. Gel oğlum gel. Çok mu acıktın yavrum. Gitme gel" diye seslendi. Bir süre Dinç'i durup dinleyen ayı daha sonra gözden kayboldu.



İmranlı, Güncel, Son Dakika Kaynak: DHA Son Dakika › Güncel › Köy yolunda gördüğü ayıyı 'Gel sana muz verecem' diyerek çağırdı - Son Dakika

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