Son Dakika Haberleri: Köy Yolunda Heyelan

Köy Yolunda Heyelan

48 dakika önce

Adıyaman merkeze bağlı Uzunköy-Azikan yolunda aşırı yağışlardan dolayı heyelan oluştu.

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Adıyaman merkeze bağlı Uzunköy-Azikan yolunda aşırı yağışlardan dolayı heyelan oluştu.

Merkeze bağlı Azikan-Uzunköy yolunda aşırı yağışlar nedeniyle heyelan meydana geldi. Heyelanın olduğu bölgede yol ulaşıma kapandı. Yolu kaya parçaları ve toprak yığını kapladı. İl Özel İdare ekipleri kapanan yolu açma çalışmaları yaptı.

İl Özel İdarenin çalışmalarının ardından kapanan yol yeniden ulaşıma açıldı. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 01:45 Kaynak: İHA

Adıyaman, Güncel
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